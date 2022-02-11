۴۳ سال دسیسه های دشمن برای مردم ایران درس مهمی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی ملکوتی امروز پیش از خطبه‌های نماز جمعه تبریز با اشاره به انقلاب مشروطه گفت: انقلاب مشروطه برای رهایی کشور از استبداد بود. مع الاسف جریانات انحرافی در مدت کم در تار و پود مشروطه نفوذ پیدا کرده و بین آمال و اهداف آن فاصله ایجاد شد.

وی ادامه داد: در کتاب‌های تاریخ می‌نویسند از زمانی که مشروطه به وجود آمده تا ۲۲ بهمن ۵۷ هیچ صدر اعظم و نخست وزیری بدون تمایل دشمنان این مملکت در مصدر امر قرار نگرفته بود، تنها دولتی که نسبتاً صبغه ملی گرایی داشت با کودتای ۲۸ خرداد ساقط شد.

وی سپس به انقلاب ۵۷ اشاره کرد و افزود: روشن‌ترین پیام مردم در انقلاب اسلامی، استقلال از سلطه بیگانگان، آزادی در اظهار نظر و روی کار آمدن نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.

ملکوتی ابراز داشت: پایگاه این نهضت‌ها مساجد بود و با نماز شروع شده و با نماز تمام می‌شد و اوج تظاهرات در اربعین و محرم و … بود. اینها مشخص می‌کند که مردم اسلام می‌خواستند و پای آن ایستاده‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری به نقشه‌های دشمنان علیه ایران اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: باید آگاه باشیم که همان دسیسه‌های مشروطه که سران مشروطه را ضد مشروطه خواندند، رنگین‌تر از آن در راستای تحریف این نظام نیز وجود دارد.

وی افزود: تضعیف نهادهایی که موجب استحکام نظام است، همیشه در سرلوحه برنامه‌های شیطانی دشمنان است. قطعاً هیچ وقت استکبار جهانی از این نیت‌های شوم دست نمی‌کشد چون ملت و موقعیت‌های حساس ایران موجب می‌شود که استکبار در ارتباط با رویدادهای مرتبط با این کشور بی خیال نباشد.

ملکوتی همچنین گفت: آن زمانی دشمن با ما مخالفت نمی‌کند که احساس کند ما نیستیم، یعنی بی راهه برویم و منحرف شویم. دشمن اگر شیطنت و تهدید و تحریم می‌کند دلیل بر اینست که شما ملتی قوی هستید.

وی افزود: ملت ما با دستور امام مقابل طاغوت ایستاد و ۸ سال تمام در دفاع مقدس مقابل دشمن ایستاد و اجازه نداد در این جنگ عظیم یک وجب خام به دست دشمن بیفتد. ملتی که امروز در سایه تبعیت از رهبری برابر تحریم‌ها ایستاده و در سایه تبعیت از این رکن رکین توانسته سرنوشت این منطقه را به دست گیرد.

وی ادامه داد: بسیاری ممالک خواستند انقلاب کنند اما چطور شد که این انقلاب پیروز شد و آنها پیروز نشدند؟ وقتی یک ملت دست به دست هم داده و پشت یک رهبر ایستادند دنیا نمی‌تواند آنها شکست دهد.

وی با بیان اینکه تاریخ مشروطه برای ما عبرت است، گفت: ۴۳ سال دسیسه‌های دشمن برای ما درس است، وظیفه ما حفظ وحدت و تبعیت از مقام امامت و ولایت است و تنها با این راه می‌توانیم به آمال مقدس خود برسیم.

ملکوتی گفت: آمریکا خودش را برای دنیا کدخدا می‌داند و برخی افکار داخلی در کشور هم این را قبول دارند و در مقابل آن خاضع اند و این یعنی خط بطلان کشیدن به آرمان‌های شهدای چهل و اندی سال؛ این یعنی این ملت مقابل استکبار سر افکنده شود. هیهات که این ملت این ذلت را قبول کند!

وی سپس به فعالیت‌های دولت اشاره داشت و افزود: همان طوری که این ملت توانسته مقابل تحریم بایستد امیدوارم با عنایات الهی گشایشی در زندگی مردم ایجاد شود. نوکر بودن برای این مردم عزیز هم در دنیا افتخار است و هم در آخرت موجب سرافرازی و اجر است. دولت فعلی قربه الی الله تمام تلاش خود را می‌کنند تا امیدی که در مردم به وجود آمده را روشن نگه دارند.