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۲۳ بهمن ۱۴۰۰، ۹:۱۸

فردا در خانه کتاب؛

«بازی‌هایی برای بازیگران و نابازیگران» معرفی و بررسی می‌شود

«بازی‌هایی برای بازیگران و نابازیگران» معرفی و بررسی می‌شود

کتاب «بازی‌هایی برای بازیگران و نابازیگران» یکشنبه ۲۴ بهمن در خانه کتاب و ادبیات ایران معرفی و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب وادبیات ایران، نشست معرفی و بررسی کتاب «بازی‌هایی برای بازیگران و نابازیگران» نوشته آگوستو بوال با ترجمه غزل یزدان‌پناه فردا یکشنبه ۲۴بهمن با حضور قطب‌الدین صادقی منتقد، استاد دانشگاه و کارگردان، رضا دادویی منتقد، استاد دانشگاه و کارگردان و غزل یزدان‌پناه مترجم در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود.

این‌برنامه از ساعت ۱۰ به صورت زنده از پلت‌فرم اسکای‌روم به نشانی www.skyroom.online/ch/khaneketab/khaneketab۱۳۳ و صفحه آپارات خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی khaneketab@ پخش می‌شود.

کد مطلب 5422874

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