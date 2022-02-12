به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب وادبیات ایران، نشست معرفی و بررسی کتاب «بازی‌هایی برای بازیگران و نابازیگران» نوشته آگوستو بوال با ترجمه غزل یزدان‌پناه فردا یکشنبه ۲۴بهمن با حضور قطب‌الدین صادقی منتقد، استاد دانشگاه و کارگردان، رضا دادویی منتقد، استاد دانشگاه و کارگردان و غزل یزدان‌پناه مترجم در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود.

این‌برنامه از ساعت ۱۰ به صورت زنده از پلت‌فرم اسکای‌روم به نشانی www.skyroom.online/ch/khaneketab/khaneketab۱۳۳ و صفحه آپارات خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی khaneketab@ پخش می‌شود.