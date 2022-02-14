۵۵ درصد تست های کهگیلویه و بویراحمد مثبت شد/ بستری ۱۴۹ بیمار

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان پناه یکشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از ۷۷۴ نمونه «PCR» دریافت شده از آزمایشگاه سلولی و مولکولی یاسوج و دهدشت حدود ۵۵ درصد موارد مثبت بودند.

وی با بیان اینکه بیشترین موارد مثبت در شهرستان‌های بویراحمد، کهگیلویه و گچساران بود، اظهار کرد: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته یک بیمار کرونایی جان باخت تا شمار قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۰۵۵ نفر برسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: مهمترین راهکار برای کنترل پاندمی کرونا ویروس آگاهی و همکاری مردم است.

یزدان پناه تصریح کرد: همچنین مردم باید در نظر داشته باشند که کاهش تجمعات، استفاده از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی و ماندن در منزل و واکسیناسیون نقش‌های مهمی در مدیریت و کنترل بیماری کرونا دارند.

وی ابراز داشت: هم اکنون ۱۴۹ بیمار در بیمارستان‌های استان بستری می‌باشند که ۴۲ نفر از این بیماران مبتلای قطعی و ۸ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.



یزدان پناه گفت: از مجموع مبتلایان به کووید ۱۹ در کهگیلویه و بویراحمد، ۸۷ هزار و ۵۳ نفر بهبود یافته گزارش شده است.