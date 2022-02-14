به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام دانکلوف و نیکولای پتروف طی روزهای روزهای ۲۸ بهمن تا اول اسفند ماه در شهر ولیکو ترانوو برگزار می‌شود.

ترکیب تیم‌های منتخب کشتی آزاد و فرنگی کشورمان برای حضور در این رقابت‌ها که هم اکنون در اردو حضور دارند به شرح زیر است:



کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: رضا مؤمنی

۶۱ کیلوگرم: داریوش حضرتقلی زاده

۷۰ کیلوگرم: یوسف کامرانی

۷۹ کیلوگرم: مصطفی قیاسی

۸۶ کیلوگرم: محسن مصطفوی

۹۲ کیلوگرم: مهدی حاجیلوئیان

۹۷ کیلوگرم: میثم عبدی

۱۲۵ کیلوگرم: یداله محبی

مربیان: مصطفی میرعمادیان – عباس مطیعی

داور: غلامرضا بهارلو



کشتی فرنگی:

۵۵ کیلوگرم: سید آرش نگهداری

۶۰ کیلوگرم: سعید اسمعیلی

۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی

۷۲ کیلوگرم: علیرضا عبدولی

۸۲ کیلوگرم: عیرضا مهمدی

مربیان: ملک محمد بویری- سید نظام حسینی

سرپرست: سید هاشم میرزاده



بر اساس برنامه این مسابقات، مصاف مدعیان اوزان ۶۱، ۷۰، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد و اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی روزهای پنج شنبه و جمعه (۲۸ و ۲۹ بهمن)، مسابقات اوزان ۵۷، ۶۵ و ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد و ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی روزهای جمعه و شنبه (۲۹ و ۳۰ بهمن) و رقابت‌های اوزان ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۶۰، ۶۷ و ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی روزهای شنبه و یکشنبه (۳۰ بهمن و اول اسفند) برگزار خواهد شد.