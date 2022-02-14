به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام دانکلوف و نیکولای پتروف طی روزهای روزهای ۲۸ بهمن تا اول اسفند ماه در شهر ولیکو ترانوو برگزار میشود.
ترکیب تیمهای منتخب کشتی آزاد و فرنگی کشورمان برای حضور در این رقابتها که هم اکنون در اردو حضور دارند به شرح زیر است:
کشتی آزاد:
۵۷ کیلوگرم: رضا مؤمنی
۶۱ کیلوگرم: داریوش حضرتقلی زاده
۷۰ کیلوگرم: یوسف کامرانی
۷۹ کیلوگرم: مصطفی قیاسی
۸۶ کیلوگرم: محسن مصطفوی
۹۲ کیلوگرم: مهدی حاجیلوئیان
۹۷ کیلوگرم: میثم عبدی
۱۲۵ کیلوگرم: یداله محبی
مربیان: مصطفی میرعمادیان – عباس مطیعی
داور: غلامرضا بهارلو
کشتی فرنگی:
۵۵ کیلوگرم: سید آرش نگهداری
۶۰ کیلوگرم: سعید اسمعیلی
۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی
۷۲ کیلوگرم: علیرضا عبدولی
۸۲ کیلوگرم: عیرضا مهمدی
مربیان: ملک محمد بویری- سید نظام حسینی
سرپرست: سید هاشم میرزاده
بر اساس برنامه این مسابقات، مصاف مدعیان اوزان ۶۱، ۷۰، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد و اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی روزهای پنج شنبه و جمعه (۲۸ و ۲۹ بهمن)، مسابقات اوزان ۵۷، ۶۵ و ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد و ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی روزهای جمعه و شنبه (۲۹ و ۳۰ بهمن) و رقابتهای اوزان ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۶۰، ۶۷ و ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی روزهای شنبه و یکشنبه (۳۰ بهمن و اول اسفند) برگزار خواهد شد.
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