خبرگزاری مهر - گروه استانها- رؤیا متکیائی: در شهر کرمانشاه از دیرباز نویسندگان و قلم بدستان حوزه ادبیات پایداری تلاشهای زیادی برای ثبت داستانها و خاطرات شگفت دوران دفاع مقدس کردهاند و رشادتها و دلاوریهای انسانهای آزاده را با هنر قلمفرسایی به تصویر کشیدهاند.
خاطرات شهدا، رزمندگان و ایثارگران و خانوادههای شهدا و روایتگری سیر وصال زندگی بزرگ مردان و شیر زنان دفاع از ارزشهای اسلام و انقلاب و عشق به شهدا و شهادت انگیزهای برای نوشتن و تدوین کتابهای ادبیات پایداری و مقاومت شده است.
زهرا باقری نویسنده کرمانشاهی متولد ۱۳۵۵ دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی یکی از نویسندگان پرتلاش استان کرمانشاه است که در کنار دیگر مسئولیتهای زندگی به ثبت و ضبط خاطرات شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و مدافعان حرم پرداخته و و در این زمینه هفت کتاب به چاپ رسانده و سه کتاب در دست تدوین دارد.
وی از سال ۷۶ نویسندگی را آغاز کرد و انگیزه خود را از نویسندگی در حوزه ادبیات مقاومت علاقه به شهدا و شهادت و ثبت حماسههای بیبدیل رزمندگان و یادگاران شهدا برای نسل آینده به عنوان یک تکلیف و وظیفه شرعی و انسانی، یک رسالت دینی بر دوش خود میداند که از مظلومیت و ایثارگری و سیره زندگی شهدا بنویسد.
کتابهای زهرا باقری با نامهای «گل و گلاب» «تاریخ شفاهی مادر یاری» «طریق زینبی» «محور سومار» «امتداد سرخ» «هو الحبیب» و «آینه آسمانی» به چاپ رسیده است و و سه کتاب دیگر او که در حال تدوین است که کتاب «سرباز حبیب» با موضوع سردار مدافع حرم حاج صادق اشک تلخ است که مراحل پایانی تدوین آن انجام میشود.
«گل و گلاب» روایتی از زندگی سردار شهید والا مقام حسین اخلاصی زنگنه
زهرا باقری نویسنده کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کتاب «گل و گلاب» روایتی از زندگی سردار شهید والا مقام حسین اخلاصی زنگنه است که از زمان کودکی تا لحظه شهادت روایت میکند و دارای اسناد و عکسها و تصاویر مهمی از دوران دفاع مقدس است که طی چند سال جمعآوری شده.
وی افزود: در این کتاب علاوه بر زندگینامه شهید، خاطرات اطرافیان وی از فصول مختلف زندگی شهید آمده و طی مصاحبه از خانواده و دوستان شهید گردآوری شده است.
این نویسنده کرمانشاهی خاطرنشان کرد: کتاب «تاریخ شفاهی مادر یاری» روایتی گفته نشده از زندگی بتول افسری مادر شهید ابوالحسن یاری است که به فعالیتهای این بانوی ایثارگر درزمان انقلاب، دفاع مقدس در بخشهای پشتیبانی، امدادگری میپردازد.
وی با ارائه توضیحاتی در خصوص این کتاب، افزود: در بخشهایی از کتاب به خاطرات شهید ابوالحسن یاری که فرماندهی گروه ضربت سلمان را بر عهده داشت پرداخته شده است.
باقری گفت: زحمت جمع آوری اطلاعات و مصاحبههای این کتاب را خانم شمسی وفایی برعهده داشته و بنده نیز پس از تدوین نهایی برای چاپ آن را ارائه کردم.
وی کتاب «طریق زینبی» را مجموعه خاطرات زنان ایثارگر و امدادگر و مادران شهدای استان کرمانشاه را معرفی کرد که که با همکاری نسرین مؤمنی مهر، تهیه و تدوین شده است.
این نویسنده کرمانشاهی گفت: کتاب «محور سومار» تاریخ شفاهی زندگی سرتیپ ارتشی امیر عبدالحسین احمدیان از دوران کودکی تا پس از دفاع مقدس است.
وی در تشریح کتاب «امتداد سرخ» زندگینامه مهندسی رزمی سرهنگ ارتشی حمیدرضا بهزادی، گفت: موضوع کتاب علاوه بر زندگینامه این شهید در مورد پاکسازی میدان مین و تخریب است.
باقری تصریح کرد: ۲ کتاب اخیر که پس از شهادت سردار دلها به جمع آوری و تدوین آن مشغول شدم، روایاتی گفته نشده پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی است، که کتاب اول وی در دی ماه سال ۹۹ همزمان با نخستین سالروز شهادت سردار دلها رونمایی شد و عنوان کتاب «هوالحبیب» است و موضوع کتاب تاریخ شفاهی رزمندگانی است که در زمانها و مکانهای مختلف با سردار دلها همرزم بوده و حاوی خاطرات کوتاه و مستند و زمانهایی است که رزمندگان در کنار حاج قاسم سپری کردهاند و در قدم اول تدوین کتاب با ۳۴ نفر از همرزمان سردار دلها مصاحبه شد.
وی ادامه داد: «آینه آسمانی» عنوان کتاب دیگری که همزمان با دومین سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در اجتماع سلیمانیهای کرمانشاه در دی ماه سال ۱۴۰۰ رونمایی شد و موضوع آن خاطرات ماندگار رزمندگان و خانوادههای شهدا و علمای بزرگی است که با حاج قاسم دیدار داشتهاند و به صورت خاطرات کوتاه و قطعات ادبی با تیترهای مختلف به نوعی سیره عملی زندگی سردار دلها را به تصویر میکشد.
نویسنده این کتاب خاطرنشان کرد: این کتاب از ۲ فصل تشکیل شده که فصل اول شامل خاطرات علمای گرانقدر از سردار دلها و دیدار فرزندان شهدای مدافع حرم با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است و فصل دوم کتاب خاطرات همرزمان و رزمندگانی که در کنار حاج قاسم بودهاند.
کتاب «آینه آسمانی» دربردارنده سیره عملی زندگی سردار دلها و ویژگیهای شخصیتی این شهید والامقام در ولایتپذیری، مدیریت الهی، اخلاقمداری، توجه به خانوادههای شهدا و ویژگیهای اخلاقی والای شهید در میان رزمندگان کرمانشاهی است.
در بخشی از کتاب «آینه آسمانی» میخوانیم: «زمانی که مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه کردستان بودم در مراسمی سردار سلیمانی را به عنوان سخنران دعوت کرده بودند در انتهای مراسم به پاس زحمات سردار، حاج آقا سعیدی تقدیرنامهای را تقدیم سردار نمود. سردار تقدیرنامه را گرفت و گفت: آقای سعیدی دو نکته باید عرض کنم؛ نکته اول اینکه من تقدیرنامه را بدون ملحقات میپذیرم و نکته دوم اینکه شما در قیامت برای من گواهی بدهید که من برای ترویج و توسعه فرهنگ اهل بیت علیهم السلام تلاش کردم».
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