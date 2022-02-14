به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها در مناطق واقع در محدوده رشته کوه‌های زاگرس، جنوب تا برخی از مناطق واقع در مرکز به‌ویژه در استان‌های هرمزگان و کرمان، مناطق واقع در شمال، به‌ویژه در سواحل دریای خزر و محدوده ارتفاعات رشته کوه‌های البرز پیش‌بینی می‌شود.

همچنین با توجه به چشم‌انداز بارش پیش‌بینی‌شده برای هفته دوم، وقوع بارش‌ها در مناطق واقع در سواحل دریای خزر، شمال غرب تا مناطقی از غرب کشور مورد انتظار است.

وضعیت بارش پیش‌بینی‌شده برای حوضه آبریز دریای خزر تا ۲۹ بهمن ماه با بیشینه ۴۱ میلی‌متر و متوسط بارش ۴ میلی‌متری بالاترین میزان بارشی است که این هفته در حوضه‌های ۶ گانه اصلی کشور به وقوع خواهد پیوست.

بعد از آن برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان بیشینه بارش ۴۰ میلی‌متری با متوسط بارش ۴ میلی‌متری پیش‌بینی شده و حوضه آبریز فلات مرکزی ایران هم بیشینه ۳۵ میلی‌متری و متوسط ۴ میلی‌متری را خواهد داشت.

در این مدت، حوضه آبریز قره‌قوم بیشینه ۱۰ میلی‌متری بارش را تجربه کرده و حوضه آبریز دریاچه ارومیه هم بیشینه بارش ۳ میلی‌متری با متوسط صفر میلی‌متری را تجربه خواهد کرد. حوضه آبریز مرزی شرق با بیشینه ۱۲ میلی‌متر خواهد بود که متوسط بارش آن نیز یک میلی‌متر است.

بنابر این گزارش، در این هفته که منتهی به ۲۹ بهمن ماه است هیچ کدام از حوضه‌های آبریز درجه دو و سه کشور بدون باران نیستند و همه درصدی بارش دریافت می‌کنند.

در هفته منتهی به ۶ اسفند ماه نیز وضعیت بارش‌ها نسبت به هفته منتهی به ۲۹ بهمن کمی تغییر دارد، به گونه‌ای که حداکثر بارش پیش‌بینی‌شده برای آن در حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان خواهد بود، آن هم با بیشینه ۹۲ میلی‌متری که متوسط بارش آن نیز ۲ میلی‌متر است.

در این مدت، مقام دوم پر بارش‌ترین حوضه آبریز کشور در اختیار حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بیشینه ۸۴ میلی‌متری و متوسط ۱۵ میلی‌متر خواهد بود، پس از آن حوضه آبریز دریای خزر با بیشینه ۶۰ میلی‌متری و متوسط ۱۳ میلی‌متر قرار خواهد داشت.

حوضه آبریز قره‌قوم هم در هفته منتهی به ۶ اسفندماه بیشینه بارش ۷ میلی‌متری و متوسط بارش صفر میلی‌متری و پس از آن حوضه آبریز مرزی شرق با بیشینه ۵ میلی‌متری قرار دارد.

در هفته منتهی به ۶ اسفند ماه حوضه آبریز فلات مرکزی بیشینه بارش به میزان ۳۴ میلی‌متر و متوسط صفرمیلی‌متری را خواهد داشت.

این گزارش می‌افزاید، پنج حوضه آبریز درجه دو کشور در هفته منتهی به ۶ اسفند ماه هیچ میزان بارشی را دریافت نخواهند کرد.