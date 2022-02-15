وضعیت معیشتی کارگران خوب نیست/ اجازه سرپیچی بانک ها را نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در نوزدهمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی که به همت خانه صمت ایران برگزار شد، اظهار داشت: وجود حضرت علی علیه السلام پس از وجود مبارک پیامبر اکرم (ص) نمونه‌ای ندارد و خداوند متعال وجود مقدس ایشان را از نور نبوت آفریده و ایشان مکمل اسلام و ولایت هستند.

وی در ادامه به اهمیت قدرت اقتصادی هر کشور پرداخت و گفت: همه میدانیم که قوام و پایداری هر کشور و ملتی بستگی به وضعیت اقتصادی‌اش دارد. بنا بفرموده امام صادق (ع) باید هدایت و فرمان اقتصادی هر کشور در دست اهل و صالح این کار باشد تا نتیجه درست حاصل شود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری چندین سال است به این مسئله توجه و تاکید دارند. اما متأسفانه در این سال‌ها کسی به این منویات توجهی نداشته است. حتی مقام معظم رهبری بخاطر اهمیت این مسئله، شورای عالی اقتصادی را با حضور سران سه قوا تشکیل دادند و فرمودند برای این موضوع هر جا که لازم باشد بنده هم همراهی و کمک خواهم کرد.

وی تصریح کرد: ایشان مسائل اقتصادی کشور را جنگ اقتصادی دانسته و برای آن قرارگاه ایجاد نمودند. اما متأسفانه مدیران ذی‌ربط به اهمیت موضوع واقف نبوده و آماده این جنگ نبودند. بنده حتی در جلسه‌ای با رئیس جمهور وقت به این موضوع اشاره کرده و گفتم تیم اقتصادی شما مناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست.

منتظری یکی از موانع تولید را قاچاق دانسته و گفت: رهبری بر مبارزه با قاچاق کالا تاکید جدی داشته و دارند و حتی اعلام نمودند که باید کالای قاچاق لوکس را به آتش کشید اما گوش شنوایی نبود و اکنون هنوز آثار آن بی توجهی‌ها را می‌بینیم. اگرچه خوشبختانه دولت سیزدهم رویکرد تحقق اهداف انقلاب و منویات معظم رهبری را دارد اما عملی کردن و حل کردن مسائل موجود زمان‌بر است و در این مدت کوتاه امکان حل همه مسائل و گرفتاری‌ها نیست.

وی افزود: بخش دولتی و بخش خصوصی باید مکمل و همراه هم باشند تا بتوان به مشکلات فائق آمد. اخیراً هم مقام معظم رهبری جلسه با تولیدکنندگان داشتند و به برخی مسائل اشاره و سرفصل‌هایی را هم برای برون رفت از مشکلات اعلام نمودند. اکنون باید بخش خصوصی با کمک دولت عزم خود را جزم کند و با تلاش خود به دنبال پیشرفت و رونق اقتصاد کشور باشد.‌

منتظری بر همکاری و تعامل همه جانبه دستگاه قضائی با تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت: همه میدانیم که قوه قضائیه در خصوص مسائل اقتصادی وظیفه و تکلیفی ندارد اما پس از دستور و منویات مقام معظم رهبری آماده هرگونه همکاری و کمک به تولیدکنندگان است و هر جا که نیاز به همراهی باشد حتماً همراه و در کنار شما خواهد بود.

وی گفت: معتقدیم نباید شرایط کشور به گونه ادامه داشته باشد که از لسان مدیران در چنین جلساتی بشنویم که بانک‌ها با تولیدکنندگان همراهی ندارند و مانع ایجاد می‌کنند. لذا از شما و سایر عزیزان می‌خواهیم که مسائل و مشکلات خود را به ما منتقل کنید و مطمئن باشید ما موضوعات مرتبط با مشکلات اقتصادی را دنبال خواهیم کرد.

دادستان کل کشور ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که حدود ۹۸ درصد سرمایه بانک‌ها سرمایه و سپرده مردم است و ما هم باید مدافع این حق مردم و بانک‌ها هم باشیم اما اجازه نمی‌دهیم بانک‌ها برخلاف دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی اقدام کنند. دریافت سود مرکب‌هم بر اساس شرع اسلام حرام است و هم بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ممنوع است و ما اجازه نمی‌دهیم بانک‌ها از دستورات سرپیچی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه خطاب به وزیر صمت که در جمع مهمانان همایش حاضر بود اظهار داشت: شما مسئول صنعت کشور هستید و باید امانتدار مردم باشید. همانگونه که میدانید اخیراً مقام معظم رهبری از وضعیت خودروسازی گلایه داشتند و شما باید این مسئله را پیگیری کنید. در دولت قبل ما هرچه تلاش کردیم و چندین جلسه با وزیر صمت داشتیم و بسیار پیگیری کردیم اما نتیجه‌ای نداشت و اقدامی انجام نشد.

وی ادامه داد: بنده اولاً به عنوان یک شهروند و ثانیاً به عنوان مدعی‌العموم از شما درخواست و مطالبه جدی داشته و خواهم کرد که به فریاد صنعت خودروسازی برسید. قبلاً هم گفته‌ام که صنعت خودروسازی گرفتار اختاپوسی شده است که نمی‌گذارد وضعیت آنگونه که شایسته مردم است پیش برود. در این راستا شما با تمام توان و با کمک نیروهای سالم و توانمند و کاردان کار را دنبال کنید و بدانید که ما هم در قوه قضائیه همراه و پشتیبان شما هستیم. از این موضع کوتاه نیایید و صنعت خودروسازی کشور را از این وضعیت نجات دهید. قطعاً مافیایی که نمی‌گذارد صنعت خودرو آبرویی متناسب با شرایط کشور داشته باشد برای شما موانع ایجاد خواهد کرد اما شما از موانع و مشکلات نهراسید و هر جا که نیازمند کمک بودید بدانید که ما در کنار شما هستیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین گلایه‌های مردم همین وضعیت خودروها است گفت: باید همه تلاش کنیم تا وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد و کارگران و کارفرمایان و نهایتاً مردم از وضعیت تولید کشور رضایت داشته باشند.

وی گفت: وضعیت معیشتی کارگران وضعیت خوبی نیست و همه باید کمک کنند تا رضایت کارگرها جلب شود. باید حقوق این قشر زحمتکش رعایت شود. طبیعتاً مشکلات کارگری وجود دارد و باید مجلس شورای اسلامی و دولت محترم شرایطی ایجاد کنند که هم شرایط کارگر و هم شرایط کارفرما بهبود یافته و مشکلات پیش رو حل و فصل شود.

گفتنی است در پایان این مراسم از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان برتر در حوزه‌های مختلف تقدیر به عمل آمد.