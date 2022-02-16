اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در دماوند/۵ نفر قاچاقچی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین فاضلی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری ۵ نفر از سوداگران مرگ در مهرآباد رودهن خبر داد و اظهار داشت: از این افراد یک کیلوگرم مواد مخدر کشف شده است.

فاضلی گفت: در راستای تداوم اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و در پی دریافت اخباری مبنی بر فروش مواد مخدر، شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۶ مهرآباد این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام تحقیقات فنی در این زمینه موفق به شناسایی خودرو متهمان شدند و متوقف نمودند که در بازرسی از داخل خودرو مقدار یک کیلوگرم مواد مخدر کشف و متهمان پس از سیر مراحل قانونی به زندان دلالت داده شدند.

فرمانده انتظامی دماوند ضمن تاکید بر همکاری و ارتباط مداوم شهروندان با پلیس، از عموم شهروندان خواست، هرگونه اطلاع از فعالیت توزیع کنندگان مواد مخدر را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.