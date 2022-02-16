برگزیدگان هفتمین جایزه جهانی اربعین معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان هفتمین دوره جایزه جهانی اربعین با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و محمدرضا بهمنی‌خدنگ، معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی معرفی شدند.

آثار ارسالی هنرمندان هفتمین دوره از جایزه جهانی اربعین از کشورهای عراق، ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان، تایلند، انگلیس و صربستان در این رویداد بین‌المللی تقدیر شدند و جوایزی به آنان اهدا شد.

برگزیدگان در بخش عکس به ترتیب احمد عبدالامیر از عراق، هادی دهقان پور از ایران و ارجان ارسلان از ترکیه اول تا سوم شدند.

در بخش فیلم حرفه‌ای، محمد (فرج) صالحی با عنوان لیوان بین الحرمین از ایران، روح الله اسدی کیادهی با اثر روز چهلم از ایران و مجید عزیز با عنوان اثر شایراک از ایران منتخبان اول تا سوم شدند.

آل چین آقازاده با عنوان اثر مستند اربعین از جمهوری آذربایجان جایزه ویژه هیأت داوران را دریافت کرد.

در بخش منتخبان فیلم مردمی، زهرا لمپان با عنوان اثر اربعین امام حسین (ع) از تایلند و علی سلطانی با عنوان اثر کودکانه‌های اربعین از ایران حائز تقدیر واقع شدند.

در قالب سفرنامه، خاطره نویسی و دل نوشته این جایزه جهانی، مریم قندی از ایران، عباس کریم المحمداوی از عراق و محمد اعتمادی از افغانستان به ترتیب اول تا سوم شدند.

در بخش کتاب نیز، محمدرضا عابدینی با عنوان کتاب «قدم عاشقی» از ایران، محمدرضا پویانفر با عنوان کتاب «زیارت‌های پیاده در جهان معاصر» از ایران و SRDAN Marko VIS با عنوان کتاب «اربعین» از صربستان به ترتیب اول تا سوم شدند.

همچنین در بخش فعالان فضای مجازی، «قناةالنورین» از عراق در بستر فیسبوک، ahlulbayttv از انگلیس در بستر اینستاگرام و hoseiniee از ایران در بستر اینستاگرام منتخبان اول تا سوم شدند.

امیرعلی جوادیان، کمال الدین شاهرخ و علیرضا عابدی در بخش عکس، امیرحامد اقشایی، امیر حسین ملیانیان و محمدرضا چاوشی در بخش فیلم، علی حسن حیدری، ایمان اسلامیان، محمدعلی حبیبی داویجانی، علی بازگشا و محمد کاظم مبینی در سفرنامه و فعالان فضای مجازی، سید مجید امامی، علیرضا افضلی، محمدرضا برزویی، صابر اکبری، جبار شجاعی و سعید غفاری در بخش کتاب داوران این دور از جایزه جهانی بودند.

شرکت کنندگان در این جایزه جهانی با ارسال آثار هنری خود در بخش‌های مزبور که حاصل حضور در جمع شیفتگان امام حسین(ع) در پیاده‌روی اربعین است، تجربه خود را بار دیگر مشتاقان آن حضرت سهیم شدند.

برپایی نمایشگاه عکس منتخب جایزه جهانی اربعین در حسینیه الزهرا(س) از برنامه‌های حاشیه‌ای مراسم بود.