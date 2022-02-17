اندازه گیری میزان آلاینده های اتمسفر با فناوری سنجش از دور

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش پایش میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در شهرستان‌های استان تهران و مرکزی با استفاده از فناوری سنجش از دور و به کارگیری تصاویر ماهواره‌ای توسط سازمان فضایی ایران منتشر شده است.

فناوری سنجش از دور توانایی اندازه گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد‬ و‬ در‬ این‬ گزارش‬ ‏به اندازه گیری میزان گاز آلاینده‎ NO۲ ‎در اتمسفر پرداخته شده است‎.‎‏ ‏

سامانه پایش ماهواره‌ای آلودگی در سطح کشور (آفاق) توسط سازمان فضایی ایران و با بهره‌گیری از توانمندی بخش خصوصی توسعه داده شده است. در این گزارش نتایج پایش ماهواره‌ای میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن شهرستان‌های استان تهران و مرکزی مربوط به چند روز گذشته است.

‏با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel۵p میانگین غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن (NO۲) برای شهرستان‌های کل استان تهران اندازه‌گیری شده است.

همانطور که در نمودار زیر قابل مشاهده است، میانگین غلظت آلاینده NO۲ در سطح کل استان تهران حدود ۳۲۶ میکرومول بر متر مربع تخمین زده شده است. همچنین میانگین آلاینده NO۲ در سطح شهرستان تهران برابر با ۱۰۱۷ میکرومول بر مترمربع تخمین زده شده است که بیشترین مقدار در بین تمامی شهرستان‌های استان است.

کمترین میزان میانگین آلاینده NO۲ نیز در سطح شهرستان ملارد حدود ۱۱۴ میکرو مول تخمین زده شده است.

میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن شهرستان‌های استان تهران در ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

میانگین غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن (NO۲) شهرستان‌های استان مرکزی نیز در ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ اندازه گیری شده است.

همانطور که در نمودار زیر قابل مشاهده است، میانگین غلظت آلاینده NO۲ در سطح کل استان مرکزی حدود ۷۶ میکرومول بر متر مربع تخمین زده شده است. میانگین آلاینده NO۲ در سطح شهر شازند برابر با ۱۰۲ میکرومول بر مترمربع تخمین زده شده است که بیشترین مقدار در بین تمامی شهرستان‌های استان محسوب می‌شود.

کمترین میزان میانگین آلاینده NO۲ نیز در سطح شهرستان خمین حدود ۵۶ میکرو مول تخمین زده شده است.

میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن شهرستان‌های استان مرکزی در ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

در نقشه زیر نیز وضعیت آلودگی دی اکسید نیتروژن کشور در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ تهیه شده است. با توجه به این نقشه بیشترین میزان آلاینده دی اکسید نیتروژن حدود ۲۰۰۸ میکرومول بر مترمربع بوده که در استان تهران واقع شده است.

نقشه غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن کشور در تاریخ ۲۴ بهمن