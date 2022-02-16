۶۰ درصد از درآمدهای مالیاتی زنجان خارج می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی خاتمی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، به پایان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس و قرار گرفتن در مرحله دریافت پیشنهادات نمایندگان اشاره کرد و گفت: بررسی این لایحه که نسبت به بودجه سنوات گذشته متمایز، ولی به لحاظ اصلاح ساختار با همان شاکله قبلی تدوین شده، از هفته آینده در صحن علنی مجلس آغاز می‌شود.

وی اظهار کرد: دولت در توصیف لایحه بودجه سال آینده، آن را با رشد ۷۷ درصدی در رویکرد استانی دانسته است.

نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تحقق لایحه بودجه در بخش متمرکز استانی، دولت را در تحقق اهداف کمک خواهد کرد، گفت: این رویه انگیزه مدیران استانی را برای نیل به موفقیت افزایش خواهد داد.

خاتمی از افزایش ۴۰ درصدی بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال آینده خبر داد و تاکید کرد: با وجود تعقل در تدوین بودجه تردید در بخش هزینه‌ای وجود دارد.

وی میانگین رشد بودجه پیش‌بینی شده برای استان زنجان را در لایحه بودجه سال آینده معادل رشد کشوری اعلام کرد و افزود: بازگشت درآمد کسب شده برای استان ۴۰ درصد لحاظ شده که در ایجاد انگیزه برای مدیران استانی بسیار موثر خواهد بود.

دولت رشد ۸ درصدی را برای اقتصاد زنجان در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است

نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت رشد ۸ درصدی را برای اقتصاد استان در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است و این درصد در بخش سرمایه‌ای ۴.۵ و در بخش بهره‌وری ۳.۵ درصد است که احتمال تحقق بخش بهره‌وری خیلی پایین است.

خاتمی ابراز داشت: ۶۰ درصد از درآمدهای مالیاتی استان طبق بودجه تدوین شده از استان خارج می‌شود و با توجه به وجود معادن، صنایع و کشاورزی مالیات قابل توجهی برای استان پیش‌بینی شده و تلاش‌ها برای کاهش این سهم ادامه خواهد داشت.

وی به بندهای انضباطی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه برای دریافت مالیات از فیش‌های حقوقی اشاره کرد و ابراز کرد: یکی از این بندها لحاظ شدن همه دریافتی‌ها در فیش حقوقی است که طبق این لایحه همه تراکنش‌های مالی مربوطه باید در سامانه پیش‌بینی شده به همین منظور لحاظ شود.

نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیش بینی‌هایی برای حل مشکلات موجود از جمله طرح محرومیت زدایی بسیج با محوریت سپاه انصار المهدی (عج) انجام شده و برای تکمیل سد مراش و «بلوبین» هم قرار است ماده ۵۶ اعمال و آبگیری این دو سد تا پایان سال آینده آغاز شود که اگر عملیاتی شود مشکل آب شرب در این دو شهرستان حل خواهد شد.

محور زنجان به دندی ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

خاتمی گفت: محور زنجان به دندی ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بقیه محور هم قطعه بندی شده و به پیمانکاران واگذار شده و یا در آستانه واگذاری است و با هماهنگی انجام شده با ایمیدرو ۳۰۰ میلیارد تومان در این محور سرمایه‌گذاری خواهد شد.

وی یاد آورشد: نسخه ویسی الکترونیکی یکی از متدهای مترقی در جهان است و راهکارهای ارتقای این طرح در بودجه سال آینده لحاظ شده است به طوری که تا پایان سال آینده همه زیرساخت‌های مورد نظر به دلیل مزایای موجود در اجرای این طرح از جمله پیشگیری از هدر رفتن منابع، پیشگیری از هم‌پوشانی، تشخیص زودهنگام بیماری و کمک به سازمانهای بیمه‌گر باید فراهم شود.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس به برنامه دولت برای فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی در اجرای ۸۰ هزار پروژه نیمه‌تمام اشاره کرد و افزود: به نظر احصا و کشف قیمت این پروژه‌ها در کوتاه‌مدت بعید است.

خاتمی از وضع مالیات برای سیگار به صورت واقعی خبر داد و گفت: درآمد حاصل از این وضع مالیات در خوابگاه‌های دانشجویی، ورزشگاه‌های نیمه‌تمام، کمک به مددجویان دستگاه‌های امدادی و قانون تعرفه‌گذاری پرستاران هزینه خواهد شد.

وی افزود: حداقل حقوق پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگی هم ۵ میلیون تومان است و مالیات بر حقوق و دستمزد هم در این لایحه پلکانی و بین ۱۰ درصد تا ۳۰ درصد لحاظ شده است.

نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورای اسلامی افزود: مبلغ پیش‌بینی شده برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان در لایحه بودجه سال آینده ۹ هزار و ۵۰۰ هزار تومان است.

خاتمی بیان داشت: تسهیلات ازدواج به نسبت سن ازدواج ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان و تسهیلات فرزند آوری بین فرزند اول تا چهارم ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.