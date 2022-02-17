ممنوعیت تبلیغاتی برای شرکت های بدون نمایندگی در روسیه آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قانون روسیه از جولای ۲۰۲۱ میلادی شبکه های اجتماعی خارجی بزرگ با بیش از روزانه ۵۰۰ هزار کاربر را موظف کرده دفتری در این کشور تاسیس کنند.

در ماه نوامبر سال گذشته میلادی راسکامنادزر (رگولاتور ارتباطات روسیه) فهرستی از ۱۳ شرکت ارائه کرد که باید به طور رسمی دفتری تاسیس کنند و در غیر اینصورت با ممنوعیت هایی روبرو می شوند.

از آن زمان تاکنون اپل و اسپاتیفای تمام ۳ الزام تعیین شده توسط دولت این کشور یعنی ثبت حساب کاربری در راسکامنادزر، ایجاد راهی برای ارتباط مستقیم کاربران با شرکت و ایجاد دفتر نمایندگی را انجام داده اند.

شرکت های دیگر در این فهرست شامل گوگل، متا پلتفرمز، توئیتر، تیک تاک و تلگرام هستند. روسیه سال گذشته میلادی تمام این شرکت ها را به دلیل عدم حذف محتوای غیرقانونی جریمه کرد.

وادیم سابوتین رئیس راسکامنادزر روز گذشته به کمیته سیاستگذاری اطلاعات و IT دوما اعلام کرد این آژانس دولتی آماده است با اقدامات اقتصادی و فناوری نسبت به نقض قانون واکنش نشان دهد.

به گفته او نخستین تحریم ها علیه شرکت هایی که قانون را اجرا نمی کنند، در پایان ماه فوریه وضع می شود و شامل ممنوعیت تبلیغات است. درهمین راستا سرویس آنتی مونوپولی فدرال و بانک روسیه آماده اجرای این تحریم ها هستند.