یک زندانی در شهرستان دشتستان آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری استان بوشهر به همراه معاونین قضائی و رئیس و دادستان دادگستری شهرستان دشتستان و مدیرکل زندانهای استان بوشهر از زندان دشتستان، اردوگاه حرفه آموزی استان در دشتستان و مجتمع کشاورزی و دامپروری بنیاد تعاون در دشتستان بازدید کرد.
علی جمادی علاوه بر بازدید از بخشهای مختلف از نزدیک و چهره به چهره در جمع مددجویان حضور یافت و به درخواستها و مسائل و مشکلات آنان رسیدگی و دستورات لازم جهت بررسی وضعیت آنها صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر درباره لزوم توجه به اعمال مجازاتهای جایگزین حبس تاکید کرد: استفاده حداکثری از تسهیلات قضائی در رابطه با زندانیان موجب کاهش و کنترل جمعیت کیفری در زندانها میشود.
وی به تأثیر ملاقات چهره به چهره قضات با زندانیان اشاره کرد و گفت: در راستای کاهش جمعیت کیفری، قضات با حضور در زندان و دیدار چهره به چهره با زندانیان از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و مسائل مطروحه زندانیان قرار گرفته و در چهارچوب حدود، اختیارات و مقدورات قانونی، اقدام لازم انجام میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر به بازپروری و اصلاح زندانیان اشاره داشت و گفت: زندانها در بازپروری زندانیان اقدامات و طرحهای مهمی در بخشهای مختلف آموزشی، فرهنگی، مهارت آموزی و اشتغالزایی به کار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ضمن تقدیر از تلاشهای مسئولان زندان بر سالمسازی محیط زندان، تقویت رویکردهای تربیتی در قبال زندانیان، مهارت آموزی و توانمندسازی زندانیان با هدف بازگشت زندانی به فعالیتهای سالم تأکید کرد.
گفتنی است در این بازدید رئیس کل دادگستری استان بوشهر پس از بررسی وضعیت و رفع مشکل یک زندانی، دستور آزادی این مددجو را صادر کرد.
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