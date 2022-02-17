درج قیمت روی کالا در بازار کرمانشاه درحال پیگیری است

احسان صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح درج قیمت تولید کنندگان بر روی کالاها در استان کرمانشاه در حال پیگیری است تا به طور کامل تمام کالاها مشمول این طرح قرار گیرند.

وی افزود: در حال حاضر کالاهایی که مشمول این طرح درجه قیمت تولید کنندگان بر روی کالاها هستند شامل آب معدنی‌ها، نوشابه‌ها، شوینده‌ها و تعدادی کمی از اقلام خوراکی بوده که فعلاً مرحله چهارم از این طرح در حال اجرایی است.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تصریح کرد: به دلیل منفعت‌هایی که طرح درج قیمت تولید کنندگان بر روی کالاها برای مصرف کننده و تولید کننده دارد برای پوشش کامل این طرح در استان کرمانشاه مراحل بیشتری باید طی شود که هم وزارت صمت و هم تعزیرات در حال پیگیری آن هستند.

صلاحی بیان کرد: هدف از انجام طرح درج قیمت تولیدکنندگان بر روی کالاها کوتاه شدن دست دلال‌هایی است که باعث افزایش قیمت کالاهای مصرفی می‌شوند.

وی با اشاره به نحوه محاسبه قیمت‌ها در طرح درج قیمت تولید کنندگان بر روی کالاها، تاکید کرد: تولید کننده پس از تولید کالا و هزینه مصرفی برای درج قیمت پس از محاسبه هزینه مصرفی برای تولید کالای خود ثبت قیمت نهایی بر روی کالا را با یک سود منطقی و ۹ درصد ارزش افزوده بدون قیمت واسطه‌ها انجام می‌دهد.

صلاحی ادامه داد: بر اساس پیش بینی‌های انجام شده سقف قیمت‌هایی که باید بر روی کالاها برای مصرف کننده درج شود ۳۰ درصد باید افزایش قیمت داشته باشد و این امر حتماً باعث کاهش قیمت برای مصرف کننده می‌شود و تولید کننده هم در معقول به سود و منفعت خود می‌رسد.