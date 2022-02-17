کشف مواد افیونی در تهران/ دستگیری زورگیران طلا و گوشی بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر تهران بستر حوادث و جرایم مختلفی است. هر روز تماس‌های زیادی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود که بسیاری از آنها عملیاتی شده و منجر به دستگیری مجرم یا مجرمانی می‌شود.

از این پس در این بسته خبری به گوشه‌ای از مأموریت‌ها، حوادث و جرایم می‌پردازیم.

دستگیری شرور سابقه دار

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری شرور سابقه دار در محله خاک سفید خبر داد.

سرهنگ اردشیر نادری در توضیح این خبر، گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر مصدومیت یکی از اهالی کسبه محل در محله خاک سفید به دست آمد، فرد شروری که به مدت ۱۰ سال به جرم شرارت در زندان به سر می برده به تازگی آزاد شده است و در محله خاک سفید به قدرت نمایی و باج خواهی از کسبه می‌پردازد.

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت با اشاره به اینکه متهم یکی از کسبه محل را مصدوم و از محل متواری شده بود، افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص که متهم با شرارت قصد باج خواهی داشته که با مقاومت مصدوم مواجه و وی را مصدوم کرده است.

این مقام انتظامی گفت: بلافاصله شناسایی مخفیگاه متهم در دستور کار قرار گرفت و مأموران کلانتری جوادیه تهران پارس متهم را در مخفیگاهش پس از هماهنگی‌های قضائی دستگیر کردند.

سرهنگ نادری در پایان با بیان اینکه متهم ۳۰ ساله تحویل مراجع قضائی و روانه زندان شد، خاطر نشان کرد: همواره پلیس قاطعانه با افراد شرور و مخلان نظم و امنیت برخورد خواهد کرد.

عامل تیراندازی در باقر شهر دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری عامل تیراندازی و تخریب خودرویی در در باقر شهر توسط پلیس امنیت شهرستان ری، خبر داد.

سرهنگ دوستعلی جلیلیان گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت در محله باقر شهر، شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی در دستور کار عوامل پلیس امنیت عمومی شهرستان ری قرار گرفت.

وی افزود: تیم عملیاتی پلیس امنیت این فرماندهی با رصدهای میدانی، تحقیقات تخصصی و استفاده از تجهیزات خاص پلیسی موفق به شناسایی هویت و مخفیگاه متهم در محدوده قلعه گبری شهر ری شدند.

سرهنگ جلیلیان با اشاره به اینکه هماهنگی‌های قضائی در این رابطه انجام پذیرفت اعلام داشت: تیم عملیاتی پلیس امنیت شهرستان ری طی یک عملیات ضربتی و منسجم و هماهنگ متهم را در مخفیگاهش دستگیر و به پلیس امنیت شهرستان ری منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری در ادامه انگیزه متهم را از تیراندازی اختلاف با مالک خودور تخریب شده بیان کرد و گفت: پس پایان تحقیقات و تشکیل پرونده متهم تحویل مراجع قضائی شد.

اختلاف با مالک مغازه کالای پزشکی منجر به آتش سوزی مغازه و مرگ کارگر مغازه

فرمانده انتظامی شهرستان ری از آتش سوزی یک باب مغازه کالای پزشکی بر سر اختلاف با مالک مغازه خبر داد و گفت: در این حادثه کارگر مغازه فوت کرد.

سرهنگ دوستعلی جلیلیان در تشریح این خبر گفت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر آتش سوزی عمدی در یک مغازه کالای پزشکی در شهر ری عوامل پلیس به همراه نیروهای امدادی این شهرستان در محل حادثه حاضر شدند.

این مقام انتظامی افزود: با حضور مأموران در محل مشخص شد عامل یا عاملان این آتش سوزی منجر به مرگ کارگر مغازه که جوانی حدود ۲۰ ساله که از اتباع کشورهای همسایه است شده اند.

وی اظهار داشت: در بررسی‌های پلیسی هویت عامل آتش سوزی و مخفیگاه وی در کیانشهر شناسایی و پس از هماهنگی‌های قضائی متهم در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: متهم علت آتش سوزی را اختلاف حساب با مالک مغازه اعلام و اظهار داشت مطلع از حضور کارگر در داخل مغازه نبوده است.

زورگیران طلا و گوشی بانوان دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری ۲ جوان اتباع کشور همسایه که با تهدید سلاح سرد طلا و گوشی بانوان را در باقر شهر سرقت می‌کردند خبر داد.

سرهنگ دوستعلی جلیلیان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت زورگیری توسط ۲ جوان با یک دستگاه موتور سیکلت که با تهدید سلاح سرد طلا و گوشی تلفن همراه بانوان را سرقت کرده بودند، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران کلانتری باقر شهر قرار گرفت.

وی افزود: تیم عملیاتی کلانتری ۱۷۵ باقر شهر با رصدهای میدانی، تحقیقات تخصصی و استفاده از تجهیزات خاص پلیسی موفق به شناسایی هویت و محل حضور یکی از سارقان شدند.

سرهنگ جلیلیان با اشاره به اینکه هماهنگی‌های قضائی در این خصوص انجام پذیرفت اعلام داشت: تیم عملیاتی کلانتری باقر شهر طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر و جهت بررسی بیشتر به کلانتری باقر شهر منتقل کردند.

این مقام انتظامی با اعلام اینکه متهم در تحقیقات انجام شده مشخصات و آدرس مخفیگاه همدستش را به مأموران اعلام کرد، ابراز داشت: تیم عملیاتی کلانتری باقر شهر با هماهنگی‌های قضائی متهم دیگر را نیز در مخفیگاهش دستگیر و در بازدید از محل یک دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف و موتور سیکلتی که به وسیله آن سرقت‌ها را انجام می‌دادند نیز توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: متهمان دستگیر شده که سوابق متعدد زورگیری داشتند در تحقیقات به عمل آمده ضمن اقرار به بزه ارتکابی به ۱۲ فقره زورگیری در محدوده باقر شهر معترف که پس از اخذ شکایت مال باختگان و پایان تحقیقات متهم تحویل مراجع قضائی شدند.

کشف مواد افیونی در تهران

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف بیش از ۵۵ کیلو مواد مخدر از مخفیگاه ۳ سوداگر مرگ در شرق شهر تهران خبر داد.

سرهنگ عبدالوهاب حسنوند گفت: در رصد عناصر اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر مشخص شد یکی از قاچاقچیان ساکن شرق تهران با همکاری ۲ تن از اعضای خانواده، مقادیر قابل توجهی هروئین و شیشه از استان‌های مرزی کشور تهیه و در حال توزیع آن در شرق تهران است.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی وارد منزل وی شده و ضمن دستگیری هر ۳ سوداگر مرگ، در بازرسی از منزل متهمان بیش از ۵۵ کیلو مواد افیونی شامل: ۴۴ کیلو و ۷۰۰ گرم هروئین و ۱۰ کیلو و ۵۰۰ گرم شیشه کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران تصریح کرد: در این عملیات یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال وجه نقد حاصل از فروش مواد مخدر کشف و ۳ دستگاه خودروی سواری که متهمان با استفاده از این خودروها به توزیع مواد مخدر می‌پرداختند، توقیف شد.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: برای رسیدن به جامعه‌ای امن و جلوگیری از هر گونه ناهنجاری‌های اجتماعی بایستی مردم با پلیس همکاری داشته و هرگونه اطلاعات و اخباری در این زمینه و سایر مسائل امنیتی را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.