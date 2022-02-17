چهار هزار خانوار منطقه زیلایی از نعمت گاز بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمد زاده ظهر پنجشنبه در بازدید از دهستان زیلایی، افزود: اعتبار در نظر گرفته شده برای گازرسانی به زیلایی ۱۷۰ میلیارد تومان است و ۱۸۰ کیلومتر لولهگذاری از طریق استان چهارمحال و بختیاری و شهرستان لردگان انجام میشود.
احمد زاده با اشاره به گازرسانی به منطقه محروم زیلایی گفت: گازرسانی به منطقه زیلایی در دو قسمت انجام میشود بخشی موشمی، برد پهن و سادات چاهن و بخش دیگری مورزرد زیلایی است، در طرح گازرسانی به زیلایی ۲۸ روستای بالای ۲۰ خانوار و ۴۱ روستا و پاره روستا از نعمت گاز بهرهمند میشود.
استاندار گفت: پیشبینی میشود طرح مهم گازرسانی به این مناطق از زیلایی از طریق استان چهارمحال و بختیاری و شهرستان لردگان در ۴۰۰ روز انجام و سال آینده این منطقه محروم از نعمت گاز برخوردار شود.
احمدزاده ادامه داد: ۱۸ روستا و پاره روستا در منطقه مورزرد زیلایی است که به دلیل کوهستانی و صعبالعبور بودن منطقه از طریق شهرستان مارگون گازرسانی به مورزرد انجام میگیرد.
مقام عالی دولت در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بازدید از روستاهای مورزرد زیلایی، افزود: تلاش میکنیم زیلایی را در چند شاخص از جمله جاده روستایی، آب، برق و گاز از محرومیت خارج کنیم.
احمدزاده همچنین در بدو ورود به زیلایی ابتدا پایگاه اورژانس ۱۱۵ و درمانگاه موشمی سفلی که از مطالبات مردم در سفر گذشته بود را با اعتبار ۸۳۰ میلیون تومان افتتاح کرد.
وی در حاشیه افتتاح این پروژهها گفت: مرکز درمانی برای موشمی فوقالعاده حائز اهمیت و مهم است.
احمد زاده افزود: مردم برای بهرهمندی از خدمات درمانی مسیر زیادی را تا مرکز استان و حتی شهرستان مارگون طی میکردند.
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