بازی سختی مقابل مس رفسنجان داریم

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام پنجشنبه شب در نشست خبری پیش از دیدار برابر مس رفسنجان اظهار داشت: از تیم خوب مس رفسنجان شناخت کافی داریم. با دیدن بازیهایی که انجام دادهاند، توانستیم نقاط ضعف و قدرتشان را شناسایی کنیم.
وی بیان کرد: مس رفسنجان تیم خوب و قابل احترامی است. مخصوصاً در بخش هجومی خیلی خوب و عالی کار کردهاند. با توجه برنامهریزی که برای حضور در لیگ برتر از سه سال قبل داشتهاند و پس از آن نیز با توجه به ثباتی که در برنامهریزی، کار و هزینهای که برای تیمشان انجام میدهند واقعاً قابل احترامی هستند. امیدوارم این روند را همینطور ادامه داده و موفق باشند.
سرمربی فولاد خوزستان عنوان کرد: در بحث فنی نیز میدانیم که تیم مس رفسنجان زمانی که بازی مستقیم انجام میدهند، بازیکنان خط حمله آنها خطرناک هستند و باید بتوانیم نفرات خط حمله آنها را کنترل کنیم و در ادامه بتوانیم از نقاط ضعفی که از آنها شناسایی کردهایم، به این تیم ضربه بزنیم.
نکونام عنوان کرد: بازی فردا برای هر دو تیم، سخت است و میدانیم که آنجا باید با چه برنامه و ایدهای بازی کنیم. قطعاً برای هر دو تیم، دیدار سختی خواهد بود. امیدوارم فردا با تمرکز بالا و عملکرد خوب، بتوانیم دست پر از سرچشمه برگردیم.
وی در خصوص شرایط میزبانی مس رفسنجان نیز گفت: این باعث ناراحتی است که مس رفسنجان با این امکانات و این بستری که فراهم کردهاند، استادیومشان آماده نیست و نمیتوانند در شهر خودشان میزبان باشند. امیدوارم این مشکل نیز زودتر حل شود تا با خیال راحت و میزبانی بهتر در خدمت تیمهای دیگر باشند.
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