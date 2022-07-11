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۲۰ تیر ۱۴۰۱، ۸:۳۸

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۹۳ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۹۳ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.

در ۲۴ ساعت گذشته نیز شاخص هوای پایتخت روی عدد ۱۳۱ و در بازه ناسالم قرار داشت.

بر اساس این گزارش پایتخت از ابتدای سال تاکنون ۶۳ روز هوای قابل قبول، ۴ روز هوای ناسالم (برای تمام افراد)، ۴۰ روز هوای ناسالم (گروه‌های حساس)، یک روز بسیار ناسالم، دو روز هوای خطرناک و دو روز هوای پاک داشته است.

این در حالی است که پایتخت‌نشینان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو روز هوای پاک، یک روز ناسالم، ۹۵ روز هوای قابل قبول و ۱۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرده بودند.

کد مطلب 5535204

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