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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۹:۲۸

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛

هوای پایتخت در آخرین روز فروردین ناسالم شد

هوای پایتخت در آخرین روز فروردین ناسالم شد

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۱۰۳ یعنی بازه ناسالم قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۱۰۳ یعنی بازه ناسالم قرار دارد.

در ۲۴ ساعت گذشته هم این شاخص روی عدد ۹۲ یعنی در بازه قابل قبول برای گروه‌های حساس قرار داشت. بر اساس این گزارش پایتخت از ابتدای سال تاکنون ۲۱ روز هوای قابل قبول، یک روز هوای ناسالم (برای تمام افراد)، ۵ روز هوای ناسالم (گروه‌های حساس)، یک روز هوای خطرناک و دو روز هوای پاک داشته است.

این در حالی است که پایتخت‌نشینان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو روز هوای پاک، ۲۴ روز هوای قابل قبول و چهار روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرده بودند.

کد مطلب 5471285

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