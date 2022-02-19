سرعت کمپرسی دلیل تصادف زنجیره ای ۱۱ خودرو در سوادکوه

سرهنگ نصراله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصادف زنجیره‌ای یک دستگاه کامیون کمپرسی با چند وسیله نقلیه شامگاه جمعه در شیرگاه اظهار داشت: این دستگاه کمپرسی به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه منجر به بروز این حادثه شده بود.

وی افزود: همچنین روز گذشته شاهد ترافیک سنگین در محدوده شیرگاه در محور فیروزکوه بودیم و ترافیک نیز به کندی جریان داشت و کامیون کمپرسی با ۱۱ وسیله نقلیه برخورد کرده است.

وی ادامه داد: در این حادثه هفت نفر روانه بیمارستان و چهار نفر سرپایی درمان شدند، هرچند راننده کامیون نقص فنی ترمز را دلیل حادثه اعلام کرد ولی بررسی‌های کارشناسی تخطی از سرعت مطمئن و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه را تأیید کرد.

سرهنگ بیگلری با اشاره به اینکه کامیون حامل بار ماسه بود، افزود: اضافه تناژ این دستگاه کامیون نیز بررسی می‌شود و با توجه به ترافیک جاده‌ها لازم است حمل مواد معدنی در پایان هفته‌ها متوقف شود.