مباحث فرهنگی در موفقیت ها و معضلات جامعه موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان در سال جاری به ریاست حجتالاسلام والمسلمین علی حسینزاده، امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی لامرد در زمینه حوزههای کلی، اقدامات و راهکارهای پیشنهادی جهت اولویت بندی موضوعات جلسات سال ۱۴۰۱ در سالن شهید انصاری حوزه علمیه رضویه لامرد برگزارشد.
حجتالاسلام والسلمین علی حسینزاده، گفت: با توجه به تعبیرات مقام معظم رهبری که فرهنگ را به مثابه هوا، ستون فقرات و یا اصلی ترین وجه در جامعه میدانند، نتیجه میگیریم که سر نخ اکثر موفقیتهای ایجاد شده و یا معضلات حادث شده در جامعه، مسائل فرهنگی است.
وی تاکید کردند: ما در مسئله فرهنگ به یک همگانی فرهنگی نیاز داریم. قطعاً ما در جلسات شورا بستر را فراهم میکنیم چرا که تمامی دستگاههایی که به آنان در برنامه ریزی نیاز داریم، عضو این شورا هستند، اما در اجرا ما نیاز داریم هم دستگاههای مربوطه و هم مردم از یک حرکت فرهنگی حمایت و پشتیبانی نمایند.
محمد هنرپیشه، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی این شهرستان هم ضمن تبریک اعیاد و موالید ائمه اطهار در ماه رجب و آرزوی بهره گیری از فیوضات این ماه شریف، به حضور پرشور مردم در رژه خودرویی و موتوری ۲۲ بهمن پرداخته و اظهار داشتند: مردم ما نشان دادند که با گذشت ۴۳ سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی همچنان بر ادامه راه امام و شهدا تاکید و برتبعیت از مقام عظمای ولایت عنایت دارند.
انتخاب حوزه کلی «معنویت، اخلاق و سبک زندگی اسلامی ایرانی» و «خانواده متعالی» بعنوان اولویت دستور جلسات آتی شورا در سال ۱۴۰۱ و ارسال برنامههای شاخص و ستادی اعضای شورا جهت تنظیم تقویم فرهنگی از جمله مصوبات نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان بود.
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