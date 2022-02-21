به گزارش خبرنگار مهر، امین کاویانی نژاد دارنده ۲ مدال طلای جوانان جهان و قهرمان آسیا را باید یکی از مدعیان وزن ۷۷ کیلوگرم رقابت‌های جام تختی دانست که برای رسیدن به دوبنده تیم ملی بزرگسالان دورخیز کرده است.

امین کاویانی‌نژاد که توانست عنوان نایب‌قهرمانی امیدهای جهان در سال ۲۰۲۱ را کسب کند در آستانه حضور در جام تختی به خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور در وزن جدید را در مسابقات امیدهای جهان به عنوان یک میدان رسمی تجربه کردم که خوشبختانه با موفقیت همراه بود. البته به یک تورنمنت تدارکاتی هم اعزام شده بودم که در وزن ۷۷ کیلوگرم به روی تشک رفتم.

وی که خود را یکی از مدعیان اصلی جام تختی می‌داند ادامه داد: تمرینات خوب و پرفشاری را در شهر اندیمشک پشت سر گذاشتم و حضور در لیگ برتر هم توانست کمک زیادی به من کند. بدیهی است بعد از تغییر وزن باید کمی از نظر توان بدنی خود را تقویت می‌کردم که خوشبختانه فرصت این کار بود و حالا مهیای حضور در جام تختی هستم. البته می دانم رقبای بسیار سرسختی در بین مدعیان داخلی و خارجی دارم اما به هیچ عنوان تحت تأثیر نام آنها قرار نخواهم گرفت.

کاویانی نژاد که تجربه حضور در ترکیب تیم ملی بزرگسالان در رقابت‌های جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان را هم دارد در پایان گفت: در آن مسابقات در وزن ۷۲ کیلوگرم کشتی گرفتم و حالا قصد دارم در یک وزن بالاتر هم در رده بزرگسالان به میدان بروم. به همین دلیل نگاه جدی و ویژه ای به جام تختی دارم و باید استارت خوبی از این مسابقات برای تیم ملی بزنم.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی جام تختی به عنوان سومین مرحله چرخه انتخابی تیم ملی طی روزهای ۳ تا ۶ اسفند ماه در شهر اهواز برگزار می‌شود.