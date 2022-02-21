به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پلی آف سی و پنجمین دوره مسابقات لیگ برتر والیبال روز سه شنبه آغاز می‌شود. دو بازی اول روز مسابقات سه شنبه و دو بازی دیگر نیز روز چهارشنبه برگزار می‌شود و هر تیمی که دو برد کسب کند به مرحله بعد صعود می‌کند و در صورت نیاز به بازی سوم مسابقه پنجشنبه و جمعه طبق برنامه برگزار می‌شود.

فولاد سپاهان، هراز آمل، مقاومت یزد، پیکان تهران، شهرداری ارومیه، مس رفسنجان، فولاد سیرجان و پاس گرگان هشت تیم صعود کننده به مرحله پلی آف هستند.

فولاد سپاهان – پاس گرگان

شاگردان رحمان محمدی راد در تیم فولاد سپاهان مرحله گروهی مسابقات را با ۲۰ پیروزی، ۶ شکست و ۵۹ امتیاز به اتمام رسانند تا به عنوان تیم صدرنشین راهی پلی آف شوند. سپاهان با جذب ستارگانی مانند امیر غفور، مجتبی میزاجانپور و فرهاد قائمی تیم قدرتمندی راهی مسابقات کرد و هدف گذاری این تیم قهرمانی در رقابت‌های لیگ برتر است. طلایی پوشان درحالی در بازی نخست خود در پلی آف به مصاف تیم پاس گرگان خواهند رفت که در دور گروهی رقابت‌ها این تیم را شکست دادند.

پیکان تهران – شهرداری ارومیه

نماینده تهران درحالی روز سه شنبه به مصاف تیم شهرداری ارومیه می‌رود که دو بازی رفت و برگشت دور گروهی را با پیروزی پشت سر گذاشت و شاگردان محمدرضا تندروان هم به دنبال جبران شکست هستند و هم برای صعود به مرحله بعد تلاش خواهند کرد. بازی آخر دو تیم در تهران با حواشی و درگیری بازیکنان دو تیم همراه بود و همین موضوع حساسیت بازی را مضاعف خواهد کرد.

مقاومت یزد – مس رفسنجان

تیم‌های مقاوت و مس رفسنجان نیز روز چهارشنبه به مصاف هم می‌روند. شاگردان علیرضا طلوع‌کیان در تیم مقاومت یزد مرحله گروهی مسابقات را با ۱۸ برد، ۵۰ امتیاز و ایستادن در رده سوم جدول پشت سرگذاشتند. دو تیم درحالی راهی پلی‌آف شدند که مس رفسنجان در هفته دوازدهم با نتیجه سه بر یک مقاومت شهداب یزد را شکست داده بود تا بازی هفته بیست و پنجم با انتقام سه بر یک یزدی‌ها مقابل حریف تمام شود.

هراز آمل – فولاد سیرجان

دو تیم هراز آمل و فولاد سیرجان نیز روز چهارشنبه به مصاف یکدیگر خواهند رفت. شاگردان بهروز عطایی هر دو بازی دور گروهی را با برتری پشت سرگذاشتند و با انگیزه بهتر مقابل سیرجانی‌ها قرار می‌گیرند.

برنامه مرحله نخست مرحله پلی آف به شرح زیر است؛

سه شنبه سوم اسفند ماه

شهرداری ارومیه – پیکان تهران – ساعت ۱۵:۳۰ – سالن فدراسیون

فولاد سپاهان – پاس گرگان – ساعت ۱۸:۳۰ – سالن فدراسیون



چهارشنبه چهارم اسفند ماه

مقاومت یزد – مس رفسنجان – ساعت ۱۵:۳۰ – سالن فدراسیون

فولاد سیرجان – هراز آمل – ساعت ۱۸:۳۰ – سالن فدراسیون