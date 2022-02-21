به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، قرار است به منظور اجرایی شدن این طرح نزدیک به یک میلیون دلار استرالیا نیز هزینه شود.

ابتدا قرار است پهپادهای یادشده در چند شهر به طور آزمایشی و به مدت ۱۲ ماه مورد استفاده قرار بگیرند. این هواپیماهای هدایت شونده از راه دور دارای یک پلتفرم هوایی خاص بوده و از قابلیت‌های اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی و نیز فناوری هوش مصنوعی برای ردیابی وسایل نقلیه و دوربین‌های تصویربرداری حرارتی برای یافتن افراد گمشده، برخوردار خواهند بود.

نیروهای پلیس بر روی زمین قادر به دریافت نمای زنده از تصاویر ضبط شده توسط پهپاد خواهند بود. استفاده از پهپادها بخشی از روند گسترش ناوگان هوایی پلیس کوئینزلند را تشکیل می‌دهد که شاهد معرفی هلیکوپترهای جدید و هواپیماهای بال ثابت نیز خواهند بود.

مارکوس هیل سرپرست پلیس کوئینزلند، در این مورد گفت: ما به دنبال آن هستیم که همیشه از آخرین پیشرفت‌ها استفاده کرده و جدیدترین فناوری‌هایی را که ممکن است به تلاش‌های ما برای حمایت از ایمنی جامعه کمک کند، در اختیار داشته باشیم.