آزمایش هواپیماهای جنگنده مجهز به پهپادهای هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این تمرینها در محدوده آزمایشی پروازی نامعلوم و زیر نظر وزارت دفاع ایالات متحده انجام شده و طی آن هواپیماهای جنگنده و پهپادهای مجهز به فناوری پیشرفته مام تی با موفقیت در یک "محیط مشابه با محیطهای عملیاتی" همکاری کردند.
با پیشرفت فناوری، پهپادهای رباتیک نه تنها توانمندتر میشوند، بلکه دیگر در زمره اعضای تیمهای رزمی و هواپیماهای جنگنده محسوب میشوند. برای انجام آزمایش اخیر، چندین پهپاد به صورت گروهی و در کنار هواپیماهای جنگنده در یک تمرین و مأموریت رزمی، بلکه برای به اشتراک گذاری دادهها با یکدیگر همکاری کردند.
پهپادها از هوش مصنوعی برای حل مشکلات، اجرای تاکتیکهای مورد نیاز برای تکمیل مأموریت و مقابله با اقدامات خصمانه استفاده کردند. در طول تمرین، خلبانان عملکرد و مأموریتهای محول شده به پهپادها را زیر نظر داشته و با استفاده از رابط ماشینی انسانی شرکت بی ای ای موسوم به اچ ام آی با پهپادها تعامل داشتند. در این روند از الگوریتمهایی برای تصمیمگیری مستقل و غیرمتمرکز استفاده شد که به روز کردن و سازگار شدن با اهداف و فناوریهای جدید را در حین مأموریت ممکن میکند.
مرحله بعدی آزمایش، شامل افزایش قابلیتهای مام – تی و نصب آن بر روی انواع بیشتری از هواپیماهای جنگی سرنشین دار و رباتیک است. این فناوری علاوه بر بهبود قابلیتهای رزمی و در عین حال کاهش خطرات برای پرسنل نظامی، برای انجام عملیات اطفا حریق، جست جو و نجات، مقابله با حوادث ناگهانی و اجرای قانون نیز کاربرد دارد.
نظر شما