برپایی نمایشگاه «آرشیو ۲» با نمایش آثار طراحی و نقاشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گالری، نمایشگاه «آرشیو ۲»، با شعار «زیبایی می‌تواند کوچک باشد» پذیرای آثار کوچک هنرمندان برجسته، هنرمندان جوان تثبیت‌شده و چهره‌های مستعدی می‌شود که در ابتدای فعالیت حرفه‌ای خود قرار دارند.

این نمایشگاه با آثار هنرمندانی از جمله رسول احمدی، مهدی احمدی، احسان ارجمند، سارا اسبقی، غزاله جهانبین، عبدی اسبقی، مسعود امانی، سیروس آقاخانی، شهرام بابایی، آزاده باقری، افشین باقری، مرجان ثابتی، مریم جاویدی، ساوالان جماعتی، علیرضا جوادی، ساناز حائری، شیوا خدیویان، مهرشاد خسروی یکتا، صادق خلیفه، شیوا خوشبخت‌نژاد، فرزانه خوشخو، سمی‌را دریا، مهدی راحمی، علی رستگار، سهراب سپهری، شیوا سرلک، حسین سعلبی‌فرد، شادی سعیدی، عرفان شهیاد، بهزاد شیشه‌گران، محمد صابری، علی‌اکبر صنعتی، کمال طباطبایی، مهدی عربی، کیوان عسگری، رؤیا علی‌پور، ابراهیم فرجی، نیلوفر قادری‌نژاد، کیومرث کیاست، حسین مجنی، اردشیر محصص، ناصر محمدی، فربد مرشدزاده، نجلا مهدوی اشرف، علیرضا میرزارضایی، علی ندائی، می‌سم نژادرسولی، مرجان نعمتی، غزاله نقیبی، کیومرث هارپا، پروین هانی طبایی، رضا هدایت، آرمان یعقوب‌پور جمعه ۶ اسفند ماه افتتاح می شود.

علاقه‌مندان به تماشای این آثار می‌توانند همه روزه از ساعت ۱۱ تا ۲۰ به نشانی خیابان شریعتی، پایین‌تر از حسینیه ارشاد، نرسیده به همت، گل نبی (غرب)، میدان احمدی‌روشن (کتابی)، خیابان ساسانی‌پور، خیابان دریا (قندی)، شماره ۶، گالری آرتیبیشن مراجعه کنند.