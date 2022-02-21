تصمیم اسکار نادرست از آب درآمد/ هوادران جانی دپ دست به کار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مووی وب، هواداران جانی دپ با رای دادن به فیلم «میناماتا» برای کسب عنوان فیلم مورد علاقه مردم در جوایز اسکار در شبکه‌های اجتماعی فعال شدند.

«میناماتا» جدیدترین فیلم جانی دپ است که مدت‌ها از اکران آن خودداری شد و در نهایت به تازگی راهی سینماها شده است.

با وجود اینکه این فیلم با نقدهای مثبت منتقدان روبرو شد اما هیچ رایی در میان نامزدهای اسکار که به تازگی فهرستش اعلام شد، نیافت. با توجه به کیفیت فیلم و بازی قوی جانی دپ در آن در نقش یک عکاس افشاگر، گفته شد اسکاری‌ها این فیلم را به عمد نادیده گرفتند.

اکنون با رای هواداران این احتمال می‌رود که این فیلم بتواند به عنوان فیلم مورد علاقه مردم که خلاقیت امسال آکادمی بود و به جوایز اسکار افزوده شد، یک اسکار بگیرد و مطرح شود.

اسکار از کاربران توییتر خواسته است تا ۳ مارس به فیلم مورد علاقه خود که سال ۲۰۲۱ اکران شده رای بدهند.

البته طرفداران فیلم‌های دیگری که در اسکار نادیده گرفته شدند نیز وارد میدان شدند و «لیگ عدالت» زک اسنایدر نیز می‌توانست از برندگان باشد اما این فیلم واجد شرایط شناخته نشد زیرا فیلم‌های تدوین کارگردان واجد شرایط در این رقابت نبودند. «اسپایدرمن: راهی به خانه نیست» که در اسکار جایی نیافت هم طرفداران زیاد خود را دارد. فیلم دیگری که طرفدارانش وارد میدان شده‌اند «سیندرلا» کامیلا کابیو است که در میان منتقدان طرفداری نداشت.

در میان پیام‌هایی که در این باره توییت می‌شود طرفداران فیلم «میناماتا» تاثیر بیشتری دارند و از دیگران می‌خواهند تا با رای دادن به این فیلم صدای رنج مردم میناماتا را به گوش جهانیان برسانند و نگذارند تلاش‌های آنها نادیده گرفته شود.

«میناماتا» را اندرو لیوتاس کارگردانی کرده و با اقتباس از کتابی نوشته میوکو اسمیت برمبنای اتفاق‌های واقعی ساخته شده است. جانی دپ در این فیلم در نقش ویلیام یوجین اسمیت یکی از مشهورترین عکاسان دنیا بازی کرده که به ژاپن می‌رود تا اثرات مخرب مسمومیت با جیوه در شهرهای ساحلی را ثبت کند. این آلودگی به خاطر آلوده شدن دریا توسط کارخانه «چیسو» به وقع پیوست و این عکاس با پروژه بزرگ عکاسی‌اش دنیا را متوجه این رویداد کرد. به دلیل این آلودگی قربانیان دچار انواع فلج‌ها شدند و یوجین اسمیت و دستیار و همسرش برای افشای این جنایت از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ در این منطقه اقامت کردند و به ثبت رویداد پرداختند.

پیشتر هم برخی این تصمیم اسکار را نادرست خواندند و پیش بینی کردند که موج‌های هواداران بر این تصمیم اثر بگذارد. در صورت شکست این تصمیم اسکار، ممکن است جایزه مردمی دیگر هرگز تکرار نشود.

مراسم اسکار نود و چهارم برای معرفی برندگان امسال ۲۷ مارس ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد.