به گزارش خبرنگار مهر، سیدغنی نظری نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه دوم اسفند) در تذکری شفاهی ضمن تشکر از درایت رئیس مجلس گفت: برخی نمایندگان قصد دارند قهرمان‌پروری کنند، در حالی‌که ما باید از طریق تریبونی که داریم از حقوق مردم دفاع کنیم، از این تریبون نباید به رئیس‌جمهور و مجلس توهین شود که آن‌ها دنبال گرانی هستند.

وی افزود: تصمیمات ما باید به نفع مردم باشد، مجلس به دنبال گران کردن کالاهای اساسی جامعه نیست، بلکه به دنبال این است که کالاها با قیمت مناسب و به وفور در دسترس باشند.

نماینده مردم خلخال در مجلس با اشاره به اینکه رانت‌خواری ۵۰۰ نفر از ارز ترجیحی برای مجلس قابل قبول نیست، تصریح کرد: براساس بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات به صورت عادلانه الگوی مجلس است. ما باید کاری کنیم ارز ترجیحی به دست مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی برسد، به ویژه کسانی که در روستاها هستند و در تأمین نهاده‌های دامی مشکل دارند.

نظری با بیان اینکه کمیسیون تلفیق تصمیمات خوبی درباره این موضوع اتخاذ کرده است، اظهار کرد: ما باید نظارت جامعی بر ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشیم و شرایطی ایجاد شود که رانت‌خواران ارز ترجیحی پاسخگو باشند.

نماینده مردم خلخال در مجلس گفت: نمایندگان مجلس باید از مردم حمایت کنند و به عده‌ای که علاقه‌مند هستند، کشور وضع اقتصادی مناسبی پیدا نکند پاسخی کوبنده دهند، نباید اجازه دهیم در این موضوع اساسی که سرنوشت مردم با آن گره خورده است، دچار بازی‌های سیاسی و قهرمان‌پروری شویم.