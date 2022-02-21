به گزارش خبرنگار مهر، بهلول تکلوی صبح دوشنبه در نشست با فرماندار سرعین اظهار کرد: با راه اندازی دستگاه CPR در آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی امکان تشخیص بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کمتر از ۱۲ ساعت فراهم شده که ما در انگوت با استفاده ازز این تجهیزات موفق شدیم به سرعت موارد مشکوک را شناسایی و آثار بیماری را از بین ببریم.

وی محوریت فعالیت‌های دامپزشکی در سه محور تأمین سلامت و بهداشت دام از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مختلف دام و طیور، تأمین بهداشت و سلامت فراورده‌های خام دامی از طریق کنترل بهداشتی بر کشتارگاه‌ها و مراکز تولید، توزیع و عرضه این فرآورده‌ها و مبارزه شبانه روزی با بیماری‌های قابل انتقال و مشترک بین انسان و دام از طریق اقدامات انجام شده در واحدهای دامپروری و نیز جمعیت دامی روستاها، قشلاقات و عشایر منطقه اعلام کرد.

مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل با تاکید بر اینکه در حوزه تأمین امنیت و تضمین سلامت مواد غذایی دامپزشکی مسیر کامل از مزرعه تا سر سفره غذایی را تحت نظر دارد، افزود تعامل و همکاری فی مابین و تلاش در این حوزه‌های فعالیت و استفاده از پتانسیل مشترک دامپزشکی و فرمانداری می‌تواند تحقق بهتر سلامت و امنیت غذایی را به همراه داشته باشد.

تکلوی با بیان اینکه در صورت تأمین اعتبارات لازم مبارزه با بیماری‌های مشترک و قابل انتقال بین انسان و دام همچنان در رئوس برنامه‌های اجرایی دامپزشکی در سال آینده خواهد بود، تصریح کرد دامپزشکی در سال‌های اخیر عملکرد قابل قبولی در حوزه کنترل این بیماری‌ها داشته است که مصداق بارزآن افزایش میزان واکسیناسیون دام‌های منطقه بر علیه بروسلوز و کاهش بیماری در جمعیت انسانی نسبت به چند سال گذشته است.

وی گفت: کانون‌های انگشت شماری در منطقه گزارش شده به جدیت وارد عمل شده و نسبت به پیشگیری از آن اقدام می‌کنیم.

مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل افزود: مجموعه دامپزشکی استان با کمبود نیروی اداری و فنی، حداقل امکانات، تجهیزات و خودروهای عملیاتی در حال انجام وظیفه می‌باشد و با توجه به اینکه نیروهای دامپزشکی به عنوان سربازان گمنام عرصه سلامت و بهداشت عمومی جامعه در خط مقدم مبارزه با بیماری‌های مشترک بین انسان و دام قرار دارد نیازمند حمایت مقامات و تصمیم گیران ارشد استانی است.