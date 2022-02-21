جزئیات افزایش ۳۰ درصدی کرایه های حمل و نقل عمومی در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، مصوبه افزایش کرایه های جا به جای مسافر در شیراز توسط ناوگان اتوبوس، مینی بوس و مترو شهر شیراز بررسی شد و به تصویب رسید و از ۲۰ فروردین سال ۱۴۰۱ قابل اجرا است.

نرخ کرایه جابجایی مسافر به شرح زیر به تصویب رسید:

الف: نرخ کرایه جابجایی مسافر در شبکه حمل و نقل شامل ناوگان اتوبوس، مینی بوس و نرخ کرایه کارتی ناوگان خطوط اتوبوسرانی و مینی بوس به میزان ۳۰ درصد افزایش یافت.

نرخ کرایه خدمات دربستی اتوبوسرانی و مینی بوس رانی به میزان ۳۰ درصد افزایش یافت.

نرخ کرایه نقدی در خطوط روزانه ناوگان عمومی به میزان ۲۰۰۰ ریال افزایش یافت.

به ازای هر تراکنش پرداخت الکترونیک کرایه (نفر سفر) در ناوگان اتوبوس و مینی بوس مبلغ ۵۰۰ ریال به نرخ کرایه مسافر اضافه می‌گردد و شهرداری بایستی درآمد حاصله را برای ایجاد و توسعه زیرساخت سامانه پرداخت الکترونیک هزینه کند.

سازمان حمل ونقل مسافر می تواند در صورت افزایش یا کاهش طول خطوط اتوبوس و مینی بوس و همچنین راه اندازی خطوط جدید، نرخ کرایه این خطوط را متناسب با خطوط هم عرض و بر اساس ورودی و طول پیمایش تعیین کند.

در صورت خرابی دستگاه کارتخوان در اتوبوس‌ها و مینی بوس ها، از مسافرین کرایه‌ای دریافت نخواهد شد و شهرداری بایستی موضوع را اطلاع رسانی کند.

برای استفاده از مترو با کارت شهروندی مبلغ ۱۳۰۰۰ ریال از کارت مسافر که در ایستگاه مبدا و ابتدای سفر کسر می‌شود.

مبلغ بلیت تک سفره (توکن یا QR) مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال است.