به گزارش خبرنگار مهر، محمد پولادگر در مراسم رونمایی از تاریخ شفاهی ورزش ایران که صبح امروز دوشنبه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد به پرسش هایی در مورد اتفاقات چند فدراسیون ورزشی پاسخ داد.

منتظر نامه در مورد علی مرادی هستیم

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در مورد مشکلاتی که برای فدراسیون وزنه برداری و تعیین تکلیف بازنشستگی علی مرادی پیش آمده و قرار است برای سجاد انوشیروانی حکم سرپرستی صادر شود، گفت: سازمان بازنشستگی هنوز اعلام نکرده که وضعیت علی مرادی چگونه است. ما منتظر نامه سازمان بازنشستگی هستیم تا وضعیت این فدراسیون را تعیین تکلیف کنیم. به نظرم در یکی دو روز آینده تکلیف مشخص می شود. حکمی هم برای انوشیروانی صادر نشده است.

انتخابات بسکتبال به تعویق نمی افتد

محمد پولادگر در مورد تعویق چند باره انتخابات فدراسیون بسکتبال و این پرسش که آیا ممکن است این انتخابات دوباره به تعویق بیفتد گفت: انتخابات فدراسیون بسکتبال در زمان اعلام شده برگزار خواهد شد و تاکنون صحبتی در مورد تعویق آن مطرح نشده است.

چرا مجمع فدراسیون ژیمناستیک برگزار نشد؟

پولادگر در در پاسخ به این پرسش که علت برگزار نشدن مجمع فوق‌العاده ژیمناستیک چه بوده است؟ گفت: برخی مقدمات آماده نبود. به همین خاطر مجمع در زمان اعلام شده برگزار نشد ولی روز شنبه هفته آینده مجمع را برگزار خواهیم کرد.

آخرین وضعیت برگزاری انتخابات دوچرخه سواری

معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در مورد بلاتکلیفی فدراسیون دوچرخه‌سواری و تایید نشدن اساسنامه آن توسط اتحادیه جهانی، تصریح کرد: روال آن در حال انجام شدن است اتفاقاتی از قبل در فدراسیون دوچرخه‌سواری رخ داده بود که وزارت ورزش در جریان نبود و اطلاع نداده بودند. مهمترین اتفاق فعلا اعزام تیم به قهرمانی آسیاست. ضمن این که شرایط آنها را برای حضور در بازی‌های آسیایی نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم. مشکلات مالی هم داشتند که در تلاشیم آنها را آن را رفع کنیم که در امورات فدراسیون متوقف نیست و دارد انجام می شود. برای برگزاری انتخابات آن هم پیگیر هستیم تا موانع را برطرف کنیم.

واریزی جدید برای فدراسیون ها

معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش در مورد تخصیص بودجه برای فدراسیون ها نیز گفت: تا آخر هفته واریزی داریم که مبلغ زیادی است. تا آخر سال دو مرحله واریزی برای فدراسیون‌ها داریم.

اعلام استقلال دو انجمن کار اشتباهی است

پولادگر در خصوص اعلام استقلال دو انجمن موی‌تای و ساواته و موضع وزارت ورزش گفت: این اشتباه است و امیدواریم به اشتباه خود پی ببرند چون این موضوع به ورزش ما ضربه می‌زند و روش درستی نیست‌. در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که تشکیلاتی خودش را مستقلا فدراسیون اعلام کند. ما قانون داریم و همه دنیا می دانند افرادی که تبعه کشوری هستند باید از یک سری قوانین عمومی پیروی کنند و تابع قوانین اساسی باشند. این اتفاقاتی که بعضا می افتد مغایر با قوانین جاری کشور است و به ورزش لطمه می‌زند. امیدواریم این اتفاقات تکرار نشود و مواردی هم که وجود دارد را در حال اصلاح هستیم.

همه در کنار فدراسیون فوتبال هستیم

محمد پولادگر در مورد اتفاقاتی که برای فدراسیون فوتبال رخ داد و نگرانی هایی که بابت آماده سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی وجود دارد گفت: هیات رئیسه بر اساس تصمیم و تشخیص خودش و طبق اساسنامه یک موضوع مدیریت را اعمال کرد. قطعا اعضای هیات رئیسه رعایت همه موارد را کرده اند و مشکلی برای فدراسیون و تیم ملی به وجود نخواهد آمد. همه در کنار فدراسیون هستیم و از آن حمایت می‌کنیم تا مشکلی نباشد و با قدرت در جام جهانی شرکت کنیم.