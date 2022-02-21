به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره در تاریخ ۰۷/‏۰۲/‏۲۰۲۲‬ به‌کار خود پایان داد. وزارت فرهنگ مصر به تدریج برخی اطلاعات مربوط به نمایشگاه را در سایت خود به نمایش می‌گذارد از جمله این اطلاعات، فهرست محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین کتاب‌ها در این دوره است.

در ادامه نگاهی به این‌فهرست منتشرشده داریم:

پرفروش‌ترین کتاب‌های اداره کل کتاب مصر

عناوین پرفروش‌ترین کتاب‌های اداره کل کتاب مصر در این دوره از نمایشگاه به شرح زیر بود:

«طاعون» آلبر کامو، «خوشه‌های خشم» جان اشتاین بک، «روزگار سخت» چارلز دیکنز و «گتسبی بزرگ» فیتس جرالد

عناوین پرفروش‌ترین کتاب‌های اداره کل کاخ‌های فرهنگی

پرفروش‌ترین کتاب‌های اداره کل کاخ‌های فرهنگی عبارت بودند از:

متون مقدس و دنیوی، مجموعه هویت، تاریخ مصر باستان، خسیس‌ها اثر الجاحظ، ایلیاد و ادیسه، المعارف ابن قتیبه.

انتشارات دون

پرفروش‌ترین کتاب‌های انتشارات دون عبارت بودند از: آنها در شب می‌آیند نوشته خالد امین، هیلثی از نورهان قندیل، ۱۲ ماه اعترافات غاده کریم، زعفرانه اثر احمد سلامه، اسارت کراکیب، نوشته مروه هاشم.

انتشارات شروق

پرفروش‌ترین کتاب‌های دارالشروق عبارت بودند از: ۴۰ اثر احمد شقیری، الدحیح (فردی که زیاد مطالعه می‌کند) از طاهر المعتز بالله، یادگار مشرقی معدوم محمد طه، چهار تلاش برای زندگی یک مجموعه، هتل چاه خفاش‌ها، احمد مراد.

انتشارات مصری لبنانی

فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های انتشارات مصری-لبنانی عبارت بودند از: انجمن مخفی شهروندان اثر اشرف عشماوی، جنایت ساختمان شماره ۴۷؛ اثر نهی داوود، رمان گربه از نور عبدالمجید، علیه تاریخ از مصطفی عبید، و مجموعه داستان کشورهای طاخ طاخ انعام کجه جی.

انتشارات الربیع

کتاب‌های پرفروش انتشارات الربیع عبارت بودند از: تراژدی ایرانی (سووشون)، نوشته سیمین دانشور و ترجمه احمد موسی، المدینه الغول، رمان گرافیکی، ترجمه سعید بن عبدالواحد، رقص آفریقایی اثر عصام راسم فهمی، هیچ آسمانی بر فراز شهر نیست اثر میسره الهادی، نام من زیزفون سوسن جمیل حسن است.

انتشارات العین

پرفروش‌ترین کتاب‌های انتشارات العین عبارت بودند از: رمان آنچه را که خاکستر می‌پوشاند نوشته یحیی صفوت، زمزمه عقرب، محمد توفیق، مجارستانی از رشدی رضوان، سه‌گانه یهودی، کمال رحیم، روان‌شناسی شخصیت مثبت، محمد ابوحلاوة.

انتشارات المصری

پرفروش‌ترین کتاب‌های دارالمصری عبارت بودند از: روایت ترمذی ادهم العبودی، کاخ زرد (دیوانه بیمارستان) از محمد الشماع، رمان پخش زنده از ولید عبدالمنعم، رمان تکمیل از احمد الزینی. رمان پیمان شمال ابوقتاده از خالد احمد.

انتشارات الهالة

«قصه‌های فیلمبردار از سعید شیمی، روایت زوربا از احمد مجدی، دستور کار عماد العدلی، فاطمه سیاه از هاله البشبیشی، گل از هند عبدالله.

انتشارات کیان

«سریال فای از نبیل فاروق، المیرانتی از احمد خالد توفیق، شتر خدا از ابراهیم الکونی، دکستر رویاپرداز اسرارآمیز، ترجمه محمد عصمت، سایه‌ها و استخوان‌ها، ترجمه عمر ابراهیم.

انتشارات أقلام عربیة

نامه‌هایی به ملینا از کافکا، داستان‌های کوتاه و رمان‌ها از آنتون چخوف ترجمه محمد القصاص، کلوپ خانم (درباره خواننده مصری أم کلثوم) از محمد برکة، خلاصه‌ای از تاریخ جهان از هربرت جی ولز، خلاصه‌ای از روانشناسی از احمد فؤاد الاهوانی.

انتشارات الکنزی

روحانی شفادهنده ۲ از عبیر عبدالرحمن، فهرست خوشبختی اثر سمیه عبدالحلیم، تاریخ پیش از تاریخ از عبدالله حسین، رومی‌ها اثر اسد رستم، لعنت شهر مه از دیانا حسام الدین.

انتشارات نهضة مصر

کتاب‌های پرفروش این انتشارات از این قرار است: آثار کامل یوسف ادریس، آثار کامل العقاد، قطائع، ریم بسیونی، قیمت مصطفی حسنی.

انتشارات کتوبیا

پرفروش‌ترین‌های انتشارات کتوبیا نیز از این قرار بود: بابر ابراهیم احمد عیسی، اتاق اسماعیل کافکا، شیماء هشام سعد، درباره عشق و سفر، نهی عوده، رمان لاشین، قسمت چهارم پشت اداره پلیس اللبان، شیرین هنائی، آخرین مغول، ترجمه صفا ممدوح و محمد عبدالعزیز.

انتشارات الرواق

پرفروش‌ترین کتاب‌های دارالرواق عبارت بودند از: «رسائل شمعون مصری، اسامه الشاذلی، آرسن لوپین، دزد ناز، ترجمه اسرا یونس، زن انگلیسی در مصر، ترجمه جمیله الجندی، من عاشق حرومزاده بودم… عماد رشاد، نه با طعم فلامنکو از محمد طه.

انتشارات العربی

پرفروش‌ترین کتاب‌های دارالعربی عبارت بودند از: شوروی، نوشته اریکا فتولند و ترجمه سمیر محفوظ، آن بیمار درباره بیماران که زندگی پزشکانشان را تغییر دادند نوشته آلین دی ویسر، جنایت بمب‌گذاری المپیک، نوشته لیزا مارکلوند، ترجمه نوشته یمنی خالد، عشق در پنج عمل، نوشته دانیلا کرین و ترجمه امام رضوی، جنایت پسر خوب نوشته جونگ یو جونگ و ترجمه محمد نجیب.

انتشارات بتانة

الرسول در مصر نوشته محمد الباز، امام اینگونه سخن گفت، نوشته شیخ احمد الطیب، ویراستار عزیز، نوشته محمود جمعه. پیشگویی آمون نوشته خالد الغمری، نهاوند بزرگواران آواز عامیانه در مصر نوشته محمد العسیری.

انتشارات کنوز

عقرب سمی از محمد الباز، اما برادر و مسلمان بودند از عمرو فاروق، سحر فراعنه از بیجاد سلامة، دستورات وحید حامد از شریف عارف، داستان اتحاد امارات متحده عربی توسط سفیر مایسه السلکاوی نوشته شده است.

انتشارات الکرمة

رویاهای عموی احمد السماک نوشته خیری شلبی، صنعتگران مصر، قسمت دوم، از عمر طاهر، گلوله در سر، ابراهیم احمد عیسی، پرونده لوز مر، نوشته میرنا المهدی، بحران دلبستگی از ماهر عبدالحمید.

انتشارات إبیدی

گسست بین کتاب‌ها از ابراهیم عبدالمجید کتاب‌های سرگرم کننده- قسمت دوم، محمود عبدالشکور، دفتر مادرم نوشته وجدی الکومی، خانه‌ای در مرز اثر مترجم. احمد ترکی، مزامیر القرآن ایمن الحکیم.