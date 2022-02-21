دوازدهمین جشنواره پویانمایی تهران به تعویق افتاد/ امیکرون مانع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، دوازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران، به دلیل گسترش سویه اُمیکرون و به منظور حفظ سلامتی شرکت کنندگان به خرداد سال ۱۴۰۱ تغییر زمان داد.

محمدرضا کریمی‌صارمی دبیر جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران با بیان این مطلب گفت: امیدوار بودیم با کمرنگ شدن کرونا از ۱۵ تا ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ دوازدهمین دوره را مانند سال‌های گذشته و با رعایت تمامی استانداردهای بین‌المللی برگزار کنیم که متاسفانه با گسترش دوباره آن، این اتفاق میسر نشد.

وی افزود: حضور ۸۵ کشور جهان، بیش از ۱۵۰۰ عنوان فیلم، داوری هفت بخش جشنواره، چاپ کاتالوگ و کتاب‌های تخصصی، برگزاری ۲۰ نشست در کنار بیش از ۲۵۰ سانس نمایش، طی پنج روز و حضور ۳۰ شرکت معتبر پویانمایی بخشی از برنامه‌های آماده شده در این رویداد بود که متأسفانه با همه‌گیری و گسترش سویه اُمیکرون و به منظور حفظ سلامت خانواده نجیب پویانمایی و به پاس قدردانی از زحمات شبانه‌روزی کادر درمان کشور، تاریخ برگزاری جشنواره به تعویق افتاد.

کریمی صارمی در پایان تصریح کرد: امیدوار هستیم با ریشه‌کن شدن ویروس کرونا در روزهای ۸ تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ به صورت حضوری شاهد برگزاری دوازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باشیم.