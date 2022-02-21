  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۵۴

دوازدهمین جشنواره پویانمایی تهران به تعویق افتاد/ امیکرون مانع شد

دوازدهمین جشنواره پویانمایی تهران به تعویق افتاد/ امیکرون مانع شد

برگزاری دوازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران، به دلیل گسترش سویه اُمیکرون به خرداد سال ۱۴۰۱ موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، دوازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران، به دلیل گسترش سویه اُمیکرون و به منظور حفظ سلامتی شرکت کنندگان به خرداد سال ۱۴۰۱ تغییر زمان داد.

محمدرضا کریمی‌صارمی دبیر جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران با بیان این مطلب گفت: امیدوار بودیم با کمرنگ شدن کرونا از ۱۵ تا ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ دوازدهمین دوره را مانند سال‌های گذشته و با رعایت تمامی استانداردهای بین‌المللی برگزار کنیم که متاسفانه با گسترش دوباره آن، این اتفاق میسر نشد.

وی افزود: حضور ۸۵ کشور جهان، بیش از ۱۵۰۰ عنوان فیلم، داوری هفت بخش جشنواره، چاپ کاتالوگ و کتاب‌های تخصصی، برگزاری ۲۰ نشست در کنار بیش از ۲۵۰ سانس نمایش، طی پنج روز و حضور ۳۰ شرکت معتبر پویانمایی بخشی از برنامه‌های آماده شده در این رویداد بود که متأسفانه با همه‌گیری و گسترش سویه اُمیکرون و به منظور حفظ سلامت خانواده نجیب پویانمایی و به پاس قدردانی از زحمات شبانه‌روزی کادر درمان کشور، تاریخ برگزاری جشنواره به تعویق افتاد.

کریمی صارمی در پایان تصریح کرد: امیدوار هستیم با ریشه‌کن شدن ویروس کرونا در روزهای ۸ تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ به صورت حضوری شاهد برگزاری دوازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باشیم.

کد مطلب 5429909
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها