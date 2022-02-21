محمد هاشمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به دنبال دریافت یک میلیون دوز واکسن کرونا از کشور لهستان، مشخص شد که به رغم مستندات اولیه ۸۲۰ هزار دوز واکسن از محل مربوطه مبدا آمریکا را داشته است که توسط مراجع نظارتی در انبار معاونت بهداشتی به صورت موقت به امانت گذاشته شد.

وی افزود: به منظور جلوگیری از اتلاف واکسن مربوطه پس از هماهنگی با سفارت کشور مربوطه اقدامات لازم جهت جایگزینی واکسن از منابع مورد تأیید جمهوری اسلامی ایران و عودت واکسن مربوطه به کشور لهستان انجام پذیرفت.

واکسن‌های اهدایی از لهستان به ایران، از نوع آسترازنکا بوده است.