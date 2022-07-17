رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، با حکمی از سوی دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی و دبیر آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، دکتر سعید چنگیزی آشتیانی به عنوان رئیس مرکز امور هیات علمی منصوب شد.
دکتر سعید چنگیزی آشتیانی استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک است.
در این حکم آمده است: «تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور یکی از مهمترین وظائف معاونت آموزشی محسوب می شود. یکی از ارکان مهم نظام آموزشی، اساتید و نیروهای انسانی کارآمد در این حوزه می باشند که آینده آموزش و نظام سلامت بر پایه آنها استوار است.
نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی در حیطه های علمی، آموزشی و مدیریتی بموجب این ابلاغ به سمت رئیس مرکز امور هیات علمی منصوب می شوید.
اهم فعالیت و وظایف شما بشرح زیر است:
- نظارت و رسیدگی به امور مربوط به جذب، گزینش، استخدام، ارتقاء و فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهی بر اساس نیاز کشور و توجه به اسناد بالادستی
- نظارت بر توزیع متناسب و خدمت متعهدین واجد شرایط خصوصاً در مناطق کم برخوردار
- ساماندهی امور فرهنگی و رفاهی اعضای هیات علمی و اساتید با استفاده از تمام ظرفیت های موجود
- ترمیم، تکمیل گروه های هیات علمی دانشگاهی خصوصاً مناطق محروم با استفاده از اساتید مجرب، متعهد، دلسوز و متدین
- برگزاری منظم جلسات و پیگیری مصوبات در هیات های ممیزه مرکزی و انتظامی
توفیق جنابعالی را در انجام امور محوله از درگاه ایزد منان خواستارم.»
پیش از این دکتر سیدعلی حسینی مسئولیت مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت را برعهده داشت.
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