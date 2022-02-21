زنجان در تورم نقطه به نقطه در جایگاه ۱۸ در بین استان ها قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسملو ظهر دوشنبه در آئین تکریم و معارفه سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، گفت: هدف اصلی دولت سیزدهم بهبود وضعیت اقتصادی است.

وی اظهار کرد: در تورم منتهی به دی ماه امسال، استان زنجان از نظر بالا بودن توم، استان سوم کشور بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه آمارهای پیش نگر حاکی از کاهش تورم در استان دارد، گفت: در تورم نقطه به نقطه دی ماه امسال، زنجان در جایگاه ۱۸ در بین استان‌های کشور قرار گرفت.

قاسملو تاکید کرد: برای این منظور دولت برنامه‌ها و اقدامات خود را بر این مبنا ریل گذاری کرده است.

وی افزود: رخ تورم، اشتغال و رشد اقتصادی، سه شاخص عمده برای رصد وضعیت اقتصادی است و این شاخص همچون حلقه‌های زنجیر به هم وابسته هستند و بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان ابراز کرد: براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم کشوری روند کاهشی پیدا کرده و میزان تورم اعلام شده تا پایان بهمن امسال ۴۱.۴ درصد است که نسبت به ماه گذشته یک درصد کاهش دارد.

قاسملو گفت: تورم نقطه به نقطه دی ماه هم ۳۵.۴ درصد بود (بهمن امسال نسبت به بهمن سال گذشته)، نرخ تورم نقطه به نقطه هم نیم درصد کاهش یافته است.