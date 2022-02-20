پوتین برای حل دیپلماتیک بحران اوکراین آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «بوریس جانسون»، نخست‌وزیر انگلیس درباره وضعیت اوکراین با «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه گفت‌وگو کرد.

براساس گزارش‌ها، در این گفتگوی تلفنی «جانسون» به رئیس جمهور فرانسه گفته است که «تعهدات» اعلام شده از سوی «ولادیمیر پوتین» نشان‌دهنده گشودگی مسیری برای گفتگو بر سر بحران در شرق اروپاست و نشان می‌دهد که پوتین آماده درپیش گرفتن راه حل دیپلماتیک درباره بحران اوکراین است.

دفتر بوریس جانسون در بیانیه‌ای گفت: «نخست وزیر در این گفتگو خاطرنشان کرد که تعهدات پوتین به ماکرون نشانه خوشایندی است که او ممکن است همچنان مایل به یافتن راه حل دیپلماتیک باشد.» براساس این بیانیه، جانسون همچنین تاکید کرد که صدای اوکراین باید در هر بحث و نشستی مورد توجه قرار گیرد.

به گفته لندن، ماکرون و جانسون توافق کردند که اوکراین نیز می‌بایست به تعهدات خود در توافق صلح مینسک عمل کند.

رهبران فرانسه و انگلیس همچنین بر لزوم عقب‌نشینی پوتین از تهدیدات فعلی و خروج نیروهای نظامی روسیه از مرز اوکراین تأکید کردند.

پیش از این در اوایل روز یکشنبه، پوتین و ماکرون به ابتکار طرف فرانسوی گفتگوی تلفنی داشتند. به گزارش رسانه‌ها، رؤسای جمهور رووسیه و فرانسه درباره برگزاری جلسه گروه سه جانبه (روسیه، اوکراین، سازمان امنیت و همکاری اروپا) که قرار است به زودی برگزار شود، توافق کردند. رئیس جمهور روسیه همچنین به ماکرون اعلام کرده است که قصد دارد پس از پایان رزمایش مشترک، نیروهای خود را از بلاروس خارج کند.