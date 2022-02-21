لاپید: دنبال توافق با آمریکا علیه ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با پیشرفت قابل توجه مذاکرات وین، شماری از مقامات رژیم صهیونیستی با سخنرانی در کنفرانس «سازمان های بزرگ یهودی» به رجز خوانی علیه برنامه هسته ای ایران پرداختند.

آنها در این جمع ضدایرانی مدعی شدند که به دنبال توافقی دوجانبه با آمریکا هستند که پاسخگوی دغدغه های آنها باشد.

در همین راستا، یائیر لاپید وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شد: ما از توافق قبلی ناراضی بودیم و البته که این نارضایتی درباره توافق در حال شکل گیری بیشتر است. اما در حال گفتگو با دولت واشنگتن درباره چند مسئله مرتبط با این توافق هستیم.

به ادعای لاپید، یکی از این مسائل نادیده گرفتن درخواست ها بر حذف نیروهای سپاه پاسداران از لیست تروریستی آمریکا است.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد که اسرائیل و آمریکا به دنبال راه های دیگر برای ممانعت از پیشرفت ایران در پروژه هایی مثل غنی سازی اورانیوم هستند.

همزمان، «مراو میکائیلی» وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی مدعی شد که تل آویو- واشنگتن باید بر روی توافق مکمل کار کنند.

رژیم صهیونیستی پیشتر هم مدعی شده بود که خود را مقید به توافق میان ایران و قدرت های جهانی نمی بیند و اگر لازم باشد به تنهایی از امنیت خود دفاع می کند.

آمریکا اما در چرخش به ایندوپاسیفیک و در حالی که سرگرم تنش با اوکراین است، به نظر نمی آید که فرصتی برای سهیم شدن در ماجراجویی های رژیم صهیونیستی داشته باشد.