به گزارش خبرگزاری مهر، همایش مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت احوال کشور با حضور رئیس، معاونین و مدیران کل ستادی و استانی به صورت وبینار در سالن شهید سپهبد قاسم سلیمانی این سازمان برگزار شد.

در این همایش هاشم کارگر معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تبریک ایام و اعیاد ماه‌های رجب و شعبان بر استفاده از لحظات معنوی برای استفاده بهینه از ماه مبارک رمضان تاکید کرد.

کارگر سپس با اشاره به اهمیت نظم و برنامه مناسب، با توجه به ظرفیت‌های پرشمار موجود در سازمان، تسریع در تدوین و ارائه برنامه اجرایی سال آتی را بسیار ضروری دانست.

معاون وزیر کشور گفت: یکی از مشکلات فعلی در کشور پراکندگی موضوعات مرتبط با هویت و حتی بعضاً ایجاد بانک‌های اطلاعاتی غیر قابل اطمینان در خصوص هویت افراد در دستگاه‌های غیر مرتبط با این امر است که مشکلات بسیار و هزینه‌های غیر ضروری فراوانی را ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: به همین جهت تحول در نظام هویتی کشور و تمرکز موضوعات مرتبط با هویت اشخاص در سازمان ثبت احوال امری ضروری است که به طور جدی در این زمینه حرکت خواهیم کرد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه نظارت مداوم و مسئولانه تضمین کننده بهبود روند امور و کاهش آسیب‌های احتمالی در مسیر اجرای برنامه‌ها است افزود: نوع نظارت باید میدانی، عمیق، دقیق و مبتنی بر طرح و برنامه از پیش تدوین شده و در راستای تحقق بیشینه برنامه‌ها باشد.

کارگر بیان داشت: دیدار با همکاران و استفاده از نقطه نظرات و پیشنهادات راهگشای آنان می‌تواند در ایجاد امنیت فکری و آرامش خاطر آنها اثرگذار باشد. همکار باید به این نتیجه برسد که مدیر و مسئول او متوجه تنگناهای معیشتی اوست و همیشه برای تسهیل مسیر کاری او و شنیدن دغدغه‌هایش آمادگی دارد و بخش مؤثری از راه حل مشکلات او به شمار می‌رود.

وی، اصلاح و بهبود فرآیندها را امری مستمر و همیشگی در هر سازمان پویایی دانست و اهتمام به نوآوری و استفاده از خلاقیت در تمشیت امور با توجه به تجربه انباشته در سازمان را بسیار مهم و ضروری برشمرد.

معاون وزیر کشور ادامه داد: ضروری است که مدیران سازمان در جهت شناخت مناسب و معرفی ظرفیت‌های نهاد ثبت احوال به مسئولین ارشد نظام و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین در سطح جامعه فعالیت بیشتری داشته باشند.