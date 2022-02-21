تحرکات رژیم صهیونیستی علیه حزب الله در آستانه انتخابات لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، رای الیوم در گزارشی از تحرکات رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات پارلمانی لبنان پرده برداشت و اعلام کرد: شرق شناس اسرائیلی نزدیک به موساد به طور علنی خواستار اقداماتی علیه حزب الله در انتخابات پارلمانی لبنان شد و سمیر جعجع را دوست رژیم صهیونیستی خواند.

این رسانه نوشت: ایهود یعاری شرق شناس اسرائیلی در رژیم اشغالگر به مثابه سخنگوی غیر رسمی سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی است. برای ما شکی نیست که یعاری روابط قوی با موساد دارد و از این رو مواضع او به مثابه آینه واقعی آنچه سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی در سر دارد، محسوب می شود. از این رو تعجبی ندارد که یعاری در گزارشی که کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی منتشر کرده است خواستار شکست حزب الله در صندوقهای رای شود.

یعاری که تحلیلگر امور عربی کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی و پژوهشگر ارشد در مرکز امور شرق نزدیک مرکز واشنگتن هم هست، ادعا کرده است: امکان آن وجود دارد که حزب‌الله و متحدانش، اکثریت را در انتخابات پارلمانی پیش رو از دست بدهند و این یک فرصت واقعی است حتی اگر تضمین نشده باشد.

ایهود یعاری تحلیلگر صهیونیست که نویسنده این گزارش است، ادعا کرد: راه‌های متعددی وجود دارد که می‌توان از طریق آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها و کشورهای حاشیه خلیج فارس بر نتایج رأی‌گیری در لبنان تأثیر گذاشت. این روش‌ها شامل کمک مالی و کمک حرفه‌ای برای کمپین‌های انتخاباتی، میانجی‌گری بی سر و صدا بین سیاستمدارانی که تشکیل فهرست‌های انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب را دشوار می‌دانند، می‌شود. همه این موارد می‌تواند به مخالفان حزب الله اجازه دهد تا به دستاوردهایی دست یابند.

این نویسنده صهیونیست در ادامه ادعاهای واهی خود افزود: شریک مسیحی بزرگ حزب‌الله یعنی «جریان آزاد ملی لبنان» ممکن است نیمی از کرسی‌های خود را از دست بدهد و بیشتر این آراء به طرف‌های رقیب حزب‌الله مانند حزب «نیروهای لبنانی» به ریاست «سمیر جعجع» دوست اسرائیل در جنگ اول لبنان در سال ۱۹۸۲ منتقل خواهد شد.

رای الیوم در ادامه آورده است: شرق شناس اسرائیلی در تحلیل خود، اصطلاحاتی به کار برده است که قاموس صهیونیستی دارد و هدفش دودستگی میان طوائف و مذاهب است.

گفتنی است که بنا بر اعلام مقامات لبنانی، انتخابات پارلمانی این کشور در تاریخ ۱۵ ماه مِه سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.

درحالی که نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از پیروزی قاطع حزب‌الله و متحدان آن در انتخابات پارلمانی لبنان است، دشمنان این کشور و شیخ‌نشینان خلیج فارس نمی‌خواهند این انتخابات در موعد مقرر برگزار شود.