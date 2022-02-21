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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۸:۰۸

در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱؛

نحوه تسویه بدهی‌های بانکی و مالیاتی طرح‌های برق آبی تعیین شد

نحوه تسویه بدهی‌های بانکی و مالیاتی طرح‌های برق آبی تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار تسویه بدهی‌های بانکی و مالیاتی مربوط به طرح‌های برق آبی و حرارتی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز (دوشنبه، دوم اسفند) مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بند الحاقی ۶ تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

مطابق با این مصوبه، بدهی‌های بانکی و مالیاتی مربوط به طرح‌های برق آبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرح‌ها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده برق، به صورت جمعی – خرجی تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال قابل تسویه و تهاتر خواهد بود.

کد مطلب 5430232
زهرا علیدادی

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