به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز (دوشنبه، دوم اسفند) مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بند الحاقی ۶ تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

مطابق با این مصوبه، بدهی‌های بانکی و مالیاتی مربوط به طرح‌های برق آبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرح‌ها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده برق، به صورت جمعی – خرجی تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال قابل تسویه و تهاتر خواهد بود.