به گزارش خبرنگار مهر، لیگ دسته اول فوتبال کشور بعد از پشت‌سر گذاشتن تعطیلات نیم فصل امروز با ۹ دیدار در شهرهای مختلف کشورمان از سر گرفته شد تا شاهد روشن شدن مجدد تنور این رقابت‌ها باشیم.

تیم فوتبال شهرداری همدان تنها نماینده پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین در این هفته میزبان تیم فوتبال ماشین‌سازی تبریز بود این دیدار از ساعت ۱۴ در ورزشگاه شهید حاجی‌بابایی مریانج برگزار شد.

شهرداریچی‌ها بعد از هفته‌ها نچشیدن طعم پیروزی در این دیدار محکوم به کسب ۳ امتیاز بودند تا نوار تساوی‌های خود را بالاخره پاره کنند، در دقیقه ۲۵ نیمه نخست شاگردان طلایی‌منش با شوت زیبای مهاجم تازه وارد خود نیما اسکندرزاده دروازه ماشین‌سازی تبریز را باز کردند.

اما تنها دقایقی بعد همدانی‌ها با اخراج پیمان حشمتی مدافع خود ۱۰ نفره شدند تا کار در ادامه برای سیاهپوشان همدانی سخت شود و در نهایت نیمه دوم با نتیجه یک بر صفر به پایان رسید.

با شروع نیمه دوم خیلی زود در دقیقه ۴۷ شهرداریچی‌ها با حرکت زیبای نیما اسکندرزاده توسط آرمین طلایی‌منش موفق شدند تا گل دوم خود را به ثمر برسانند تا کمی خیال خود را برای ادامه کار آسوده کنند.

ماشین‌سازی تبریز بعد از گل دوم حملات زیادی را انجام داد و شهرداریچی‌ها نیز در ضد حملات چندین بار تا آستانه زدن گل سوم پیش رفتند که با بدشانسی موفق به زدن گل نشدند.

در دقیقه ۷۰ ماشین‌سازی تبریز نیز صاحب موقعیت پنالتی شد که این پنالتی از دست رفت اما در دقیقه ۹۰ نیز یک بار دیگر داور یک پنالتی به سود این تیم گرفت که در نهایت اولین گل تبریزی‌ها بالاخره به ثمر رسید.

در نهایت این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود تیم فوتبال شهرداری همدان به پایان رسید.

تیم فوتبال شهرداری همدان در پایان هفته هجدهم با ۲۳ امتیاز در رده یازدهم جدول رده‌بندی قرار دارد و هفته آینده ۷ اسفند ماه میهمان تیم صدرنشین ملوان بندرانزلی خواهد بود.