۱۱۲۵ تن کود اوره امسال در شادگان توزیع شد

سید ماجد موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، تعاون روستایی شادگان موفق به توزیع یک هزار و ۱۲۵ تن کود اوره در بین کشاورزان شده است.

وی با بیان اینکه شادگان با تولید سالانه هزاران تن انواع محصولات کشاورزی مختلف یکی از قطب‌های مهم کشاورزی در خوزستان است، افزود: به همین دلیل تعاون روستایی برای رونق و افزایش در تولید، همه تلاش خود را برای تأمین به موقع کود شیمیایی و رفع نیاز کشاورزان به کار گرفته است.

رئیس اداره تعاون روستایی شادگان ادامه داد: تأمین انواع بذور مورد نیاز کشاورزی از دیگر فعالیت‌های تعاون روستایی به خصوص در کشت پاییزه و دو محصول گندم و کلزا است.

موسوی گفت: هدف از این اقدام این است که نهاده کشاورزی شادگان با قیمت مصوب به دست کشاورزان و تولیدکنندگان برسد.