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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۲۳:۲۱

رئیس اداره تعاون روستایی شادگان:

۱۱۲۵ تن کود اوره امسال در شادگان توزیع شد

۱۱۲۵ تن کود اوره امسال در شادگان توزیع شد

شادگان- رئیس تعاون روستایی شادگان گفت: یک هزار و ۱۲۵ تن کود اوره در سال جاری با هدف افزایش بهره وری و در راستای تأمین نیاز کشاورزان در شهرستان شادگان توزیع شد.

سید ماجد موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، تعاون روستایی شادگان موفق به توزیع یک هزار و ۱۲۵ تن کود اوره در بین کشاورزان شده است.

وی با بیان اینکه شادگان با تولید سالانه هزاران تن انواع محصولات کشاورزی مختلف یکی از قطب‌های مهم کشاورزی در خوزستان است، افزود: به همین دلیل تعاون روستایی برای رونق و افزایش در تولید، همه تلاش خود را برای تأمین به موقع کود شیمیایی و رفع نیاز کشاورزان به کار گرفته است.

رئیس اداره تعاون روستایی شادگان ادامه داد: تأمین انواع بذور مورد نیاز کشاورزی از دیگر فعالیت‌های تعاون روستایی به خصوص در کشت پاییزه و دو محصول گندم و کلزا است.

موسوی گفت: هدف از این اقدام این است که نهاده کشاورزی شادگان با قیمت مصوب به دست کشاورزان و تولیدکنندگان برسد.

کد مطلب 5430379

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    نظرات

    • RO ۰۷:۰۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      بعضی از کشاورزان هنوز سهمیه کود خود را نگرفتند

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