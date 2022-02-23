به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال کشور، دیدار مهم بین استقلال صدرنشین و فجر سپاسی است که در رده چهاردهم جدول قرار دارد و اگر نتواند امتیازات مهمی را به دست آورد، ممکن است در پایان فصل بار دیگر غزل خداحافظی از لیگ برتر را خوانده و مجدداً به لیگ دسته اول بازگردد.

استقلال تنها تیم بدون شکست مسابقات است که پیش از این دیدار با حاشیه‌هایی مواجه بود که مهم‌ترین آن خدمت سربازی دو مدافع میانی این تیم بود.

بهترین خط دفاع و ضعیف ترین خط حمله

استقلال در حالی با ۴۴ امتیاز صدر جدول را به خود اختصاص داده که با ۲۸ گل زده همراه با مس رفسنجان بهترین خط حمله را در اختیار دارد و با تنها ۶ گل خورده دارای بهترین خط دفاعی مسابقات است. فجری‌ها که جایگاه متزلزلی در جدول دارند، نه تنها با ۱۶ گل خورده از خط دفاعی آسیب پذیری بهره می‌برند، بلکه با تنها ۷ گل زده دارای ضعیف‌ترین خط حمله مسابقات هستند؛ و این آمار نشان می‌دهد تقابل استقلال و فجر را می‌توان تقابل قوی خط دفاعی و ضعیف‌ترین خط حمله مسابقات دانست. با این توضیح که فجری‌ها با همین خط حمله ضعیف خود در نیم فصل اول به خط دفاعی مستحکم استقلال گل زده‌اند.

استقلال، شهر بی دفاع

آبی های پایتخت در حالی با بهترین عملکرد در ساختار دفاعی امروز به مصاف فجر می روند که قرار است از 5 مدافع خود استفاده نکنند و این بزرگ ترین معضل مجیدی برای این بازی است.

در حالی که مرادمند و یزدانی به دلیل عدم تعیین تکلیف در خدمت مقدس سربازی امکان همراهی آبی پوشان را در بازی امروز ندارند، بنا بر اعلام روز گذشته فرهاد مجیدی در نشست خبری پیش از بازی محمد دانشگر و ابوالفضل جلالی هم به دلیل مصدومیت این دیدار را از دست داده اند و وریا غفوری هم به دلایل انضباطی امکان حضور در این بازی را ندارد؛ تا تیمی که صاحب بهترین خط دفاعی است، بدون دفاع امروز به دیدار فجر برود.

پاک کردن خاطره بد نیم فصل اول

شاگردان مجیدی از بازی با فجر در نیم فصل اول خاطرات خوشی ندارند. آنها برای اولین بار مقابل این تیم در این فصل دروازه شان باز شد و اولین امتیازات خود در این فصل را هم مقابل همین تیم از دست دادند. لذا آبی پوشان با ذهنیتی به میدان می‌روند که تجربه بازی نیم فصل اول برای آنها تکرار نشود.

بهترین گلزنان دو تیم

بهترین گلزن استقلال کوین یامگا با ۸ گل زده است که به تنهایی بیشتر از تمام بازیکنان فجر گلزنی کرده و این از جمله نکات جالب در این دیدار است. یامگا یکی از این ۸ گل را در دیدار رفت به همین تیم فجر سپاسی زد. بهترین گلزن تیم فجر نیز حسین مهربان با ۲ گل زده است؛ که البته مقابل استقلال موفق به گلزنی نشد.

از بازیکنان مهم فجر سپاسی در این فصل می‌توان به احمد رضا زنده روح، یوسف وکیا، دانیال کردستانی، رضا علیاری و شهرام گودرزی اشاره کرد و از بازیکنان مهم آبی پوشان نیز می‌توان به یامگا، حسین زاده، مهدی پور و مطهری (در صورت حضور در میدان) اشاره کرد.

مجیدی بهترین گلزن استقلال به فجر

فرهاد مجیدی سرمربی امروز آبی پوشان که برای دومین بار هدایت تیمش مقابل فجر سپاسی را تجربه می‌کند، خود بهترین گلزن استقلال مقابل فجر سپاسی با ۵ گل زده بوده از جمله افرادی بود که در دوران بازیگری همواره از چهره‌های شاخص این بازی به حساب می‌آمد. پس از مجیدی نیز سیاوش اکبرپور که از چهره‌های شاخصی است که پیراهن هر دو تیم را به تن کرده با ۴ گل دومین گلزن برتر آبی پوشان مقابل سپاسی است.

چهره های مشترک دو تیم

چهره‌های مشترک در بین دو تیم فراوان هستند که شاید شاخص ترین آنها زنده یاد منصور پورحیدری مربی فقید استقلال باشد که سابقه هدایت فجر سپاسی را هم در کارنامه داشت. از جمله چهره‌های شاخص دیگر که سابقه پوشیدن پیراهن هر دو تیم را دارند می‌توان به نفراتی مثل زنده یاد علی انصاریان، محمود فکری، پرویز برومند، داود سید عباسی، فراز فاطمی، سیاوش اکبرپور، علی سامره، علی علیزاده و… اشاره کرد.

آماری که به سود استقلال است

استقلال و فجر سپاسی در تاریخ رقابتهای لیگ برتر ۲۵ بار با یکدیگر دیدار کرده‌اند که حاصل آن ۱۲ پیروزی برای استقلال، ۱۰ مساوی و ۳ پیروزی برای فجر سپاسی است. آبی پوشان در این بازی‌ها ۴۴ و زرد پوشان ۲۷ بار گلزنی کرده‌اند.

در دیدارهای دو تیم بازی‌های پر گل زیاد شکل گرفته اما پر گل ترین تقابل دو تیم در فصل ۸۸-۸۷ بود. استقلال در دیداری که در روز ۱۶ مهر ۱۳۸۷ در ورزشگاه آزادی برگزار شد موفق شد با نتیجه ۵ بر ۲ فجر سپاسی را مغلوب کند تا این بهترین پیروزی آنها و پر گل ترین بازی دو تیم باشد. در آن بازی سیاوش اکبر پور (۲ بار) و فابیو جانواریو، میثم منیعی و خسرو حیدری هر کدام یکبار گلزنی کردند.

بهترین نتیجه فجر

بهترین نتیجه فجر سپاسی مقابل استقلال هم در نیم فصل دوم همان سال به دست آمد که فجری‌ها توانستند در دیداری که در روز ۳۰ بهمن سال ۱۳۸۷ برگزار شد با نتیجه ۴ بر یک به پیروزی رسیدند. فجری‌ها در حالی با هدایت پیروانی در این بازی به پیروزی رسیدند که استقلال در صدر جدول لیگ برتر قرار داشت. مصطفی صبری، محمد ایرانپوریان، امین متوسل زاده و علی ممبینی برای فجر سپاسی گلزنی کردند و تک گل آبی پوشان در این بازی را بازیکن شیرازی آنها محمد عباسفر به ثمر رساند.

بیست و ششمین دیدار دو تیم در تاریخ ادوار لیگ برتر در چارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر و به میزبانی آبی پوشان برگزار می‌شود و شاگردان مجیدی در صورت پیروزی در این بازی، سیزدهمین برد خود مقابل فجر را به دست می‌آورند و فاصله ۳ امتیازی شان در صدر جدول را هم حفظ خواهند کرد. این دیدار از ساعت ۱۹ امروز آغاز می‌شود.