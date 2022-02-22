برتری فولاد برابر همشهری/ هندبال شاملی صدرنشین ماند

به گزارش خبرنگار مهر، دور اول از مرحله برگشت مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان از ۲۸ بهمن ماه در تهران آغاز و سه شنبه شب با برتری تیم فولاد در دربی برابر سپاهان نوین به پایان رسید.

رعد پدافند آمل در روز پایانی برگزاری مسابقات مرحله نخست دور برگشت لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور با نتیجه ۳۳ بر ۲۵ بر حریف خود پاس ناجا قم به برتری رسید. رعد نیمه نخست این دیدار را نیز با نتیجه ۲۰ بر ۱۰ به سود خود تمام کرد. همین اختلاف امتیازی تا اواسط نیمه دوم نیز ادامه داشت اما بازیکنان پاس در ادامه توانستند اختلاف امتیازی را کاهش دهند هر چند که در پایان این بازی را واگذار کردند.

در جریان آخرین روز مرحله نخست دور برگشت رقابتهای لیگ برتر هندبال تیم زغال سنگ طبس با نتیجه ۳۰ بر ۲۸ بر حریف خود ستارگان دشتستان به برتری رسید. زغال سنگ نیمه نخست این دیدار را با نتیجه ۱۷ بر ۱۴ به سود خود به اتمام رساند.

در روز پایانی مرحله نخست لیگ برتر هندبال تیم فولاد مبارکه سپاهان در رویارویی با همشهری خود موفق شد با نتیجه ۳۰ بر ۲۶ مقابل سپاهان نوین به پیروزی دست یابد. نیمه نخست این دیدار نیز با نتیجه ۱۵ بر ۱۲ به سود فولاد سپاهان پایان یافت.

نتایج آخرین روز از مسابقات به این ترتیب است:

- صنعت مس کرمان ۳۲ - نفت و گاز گچساران ۲۶

- رعد پدافند آمل ۳۳ - پاس ناجا قم ۲۵

- زغال سنگ طبس ۳۰ - ستارگان دشتستان ۲۸

- فولاد سپاهان اصفهان ۳۰ - سپاهان نوین ۲۶

در پایان دور اول مرحله برگشت لیگ برتر هندبال مردان رده بندی تیم های به این ترتیب اعلام شد:

۱- نیروی زمینی شهید شاملی کازرون با ۱۲ بازی ۲۴ امتیاز

۲- فولاد مبارکه سپاهان با ۱۱ بازی ۲۰ امتیاز

۳- ذوب آهن اصفهان با ۱۲ بازی ۱۶ امتیاز

۴- صنعت مس کرمان با ۱۲ بازی ۱۴ امتیاز

۵- فولاد سپاهان نوین با ۱۲ بازی ۱۱ امتیاز

۶- زغال سنگ طبس با ۱۱ بازی ۱۰ امتیاز

۷- رعد پدافند آمل با ۱۲ بازی ۹ امتیاز

۸- نفت و گاز گچساران با ۱۱ بازی ۸ امتیاز

۹- ستارگان دشتستان با ۱۱ بازی ۴ امتیاز

۱۰- پاس ناجا قم با ۱۲ بازی صفر امتیاز