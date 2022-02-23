جایگزینی کودهای زیستی در کشت بهاره کشاورزان کرمانشاهی

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در تفاهمنامهای که شبکه تعاونیهای روستای استان با یک شرکت منعقد کرده، کشاورزان میتوانند با هزینهای مناسبتر از کودهای شیمیایی و با کیفیتی بالاتر به صورت اعتباری کودهای زیستی در مزارع و باغات خود استفاده کنند.
وی با اشاره به اهداف تفاهمنامهای که با شرکت منعقد شده، افزود: با توجه به اینکه بیش از پنج هزار هکتار از اراضی استان کرمانشاه دارای کشتهای قراردادی تعاون روستایی استان است انعقاد این تفاهمنامه به منظور تأمین کودهای زیستی در استان کرمانشاه صورت گرفت.
مدیرکل تعاون روستایی استان کرمانشاه تصریح کرد: هدف از مصرف کودهای زیستی تقویت حاصلخیزی و باروری خاک، تأمین نیازهای غذایی سالم و غنیتر، افزایش برداشت دور از آلوده سازی زیستبوم و افزایش محصول از نظر کمی و کیفی بدون آسیب رساندن به اکوسیستم مزرعه است.
صفایی با اشاره به قیمت مناسب کودهای زیستی در مقایسه با کودهای شیمیایی، بیان کرد: مصرف کودهای زیستی به صورت استاندار به صورت ۱۴ لیتر در یک هکتار است که قیمت هر لیتر برای کشاورزان ۴۵۰ هزار ریال است و این قیمت یک سوم قیمت کودهای شیمیایی برای کشاورزان است.
وی تاکید کرد: کشاورزان میتوانند در کشت بهاره خود کودهای زیستی که در اختیار آنها قرار میگیرد را جایگزین کودهای شیمیایی کنند.
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