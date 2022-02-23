به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، ناصر باقری‌مقدم درباره تصویب آیین‌نامه «جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی کشور» گفت: هیئت وزیران در جلسه دوم اسفندماه به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و بنیاد ملی نخبگان آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی را تصویب کرد.

باقری مقدم با بیان اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به انجام تکالیف مقرر در این آیین‌نامه هستند، ادامه داد: بر همین اساس، بنیاد ملی نخبگان متعهد است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ‎ماه‏ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، شیوه نامه «شناسایی صاحبان استعداد برتر دارای توانمندی‌های بالقوه و بالفعل» را به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع ماده (۱۱۶) قانون مدیریت برساند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به متقاضیان برخورداری از مزایای این آیین نامه خاطرنشان کرد: متقاضیان می توانند در سال آخر تحصیل در دانشگاه و یا طی زمان گذراندن خدمت ضرورت سربازی درخواست خود را جهت احراز صلاحیت به بنیاد اعلام دارند.

وی درباره نحوه ورود به خدمت، جذب و استخدام نخبگان و استعدادهای برتر نیز گفت: دستگاه های اجرایی بر اساس سهمیه ای که با بنیاد به طور سالانه تعیین و توافق می کنند، با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و واحدهای تابع آن، در چهارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط نسبت به جذب و به کارگیری مشمولین این آیین نامه اقدام خواهند کرد.

باقری‌مقدم با بیان اینکه برنامه زمان بندی جذب و سهمیه‌های استخدامی سالانه تهیه و به اطلاع عموم خواهد رسید، گفت: سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که در اصلاح طرح های طبقه بندی مشاغل دستگاه های اجرایی، شرایط احراز پست های سازمانی تخصصی و اختصاصی به گونه ای اصلاح شود که متضمن شرایط نخبگی و استعدادهای برتر برای جذب و انتصاب باشد.

برگزاری آزمون ویژه استخدام برگزیدگان صاحب استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی

وی ادامه داد: همچنین بنابر مفاد این آیین‌نامه سازمان اداری و استخدامی کشور باید هر ساله آزمون عمومی و اختصاصی متناسب با مشاغل موضوع این آیین نامه را همراه با سایر آزمون های استخدامی یا مستقل از آنها، ویژه استخدام برگزیدگان صاحب استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی برگزار کند و متقاضیان جذب و استخدام وفق این آیین نامه چنانچه بتوانند با موفقیت آزمون عمومی، اختصاصی و گزینش را طی کنند، دستگاه های اجرایی موظفند تمهیدات لازم برای تصدی پست ثابت در مشاغل حاکمیتی و رسمی شدن برای آنها را فراهم کنند.

باقری مقدم افزود: درصورتی که هرکدام از دستگاه های مشمول این آیین نامه نیاز به دریافت خدمات نخبگان و استعدادهای برتر برگزیده داشته باشند، سازمان اداری و استخدامی کشور باید اشخاص یاد شده را در اولویت قرار دهد. همچنین دستگاه اجرایی می توانند در صورت نیاز، مشمولین این آیین نامه را در قالب سمت های مدیریت حرفه ای بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی وفق بند (الف) ماده ‎(۵۴)‏ قانون مدیریت منصوب کنند.

به گفته قائم مقام بنیاد ملی نخبگان مطابق این آیین نامه و با هدف اثرگذاری بیشتر نخبگان و استعدادهای برتر دوره های آموزشی، رشد و توانمندساری برای مشمولین طراحی و اجرا خواهد شد.

وی درباره مستعدان برتر مشمول نظام وظیفه گفت: دستگاه‌های اجرایی موظفند در استفاده از نیروها از محل امریه سربازی، افراد نخبه و استعداد برتر را در اولویت قرار دهند. همچنین برگزیدگان موضوع مواد (۳) و (۱۵) این آیین نامه از محدویت های سنی مندرج در مقررات دولتی برای احراز هرکدام از پست ها و مشاغل دولتی معاف هستند.

باقری‌مقدم درباره توجه این آیین‌نامه به موضوع نگهداشت نخبگان و استعدادهای برتر نیز گفت: سازمان موظف است با همکاری بنیاد ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، شیوه نامه نگهداشت و ارتقای نیروهای استعداد برتر و نخبه دستگاه های اجرایی، شامل نحوه شناسایی، ترسیم کارراهه شغلی، تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد نخبگانی و حفظ پویایی و چگونگی زمینه سازی برای اثرگذاری را تدوین و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع ماده (۱۱۶) قانون مدیریت برساند و سامانه ذیربط را برای اجرای شیوه نامه مذکور ایجاد کند.

تشکیل کارگروه پایش و نگهداری سرمایه انسانی نخبه و استعداد برتر

وی از تشکیل کارگروه پایش و نگهداری سرمایه انسانی نخبه و استعداد برتر خبر داد و گفت: به منظور راهبری اجرای این آیین نامه در دستگاه اجرایی، پایش عملکرد برگزیدگان و ارایه گزارش عملکرد سالیانه به سازمان و ‎بنیاد،‏ کارگروه پایش و نگهداری سرمایه انسانی نخبه و استعداد برتر، ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه تشکیل می شود.

‏باقری مقدم با بیان اینکه کارگروه دائمی مشترکی با حضور نمایندگان سازمان. سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد تشکیل و بر حسن انجام مواد این آیین نامه نظارت خواهند داشت، تصریح کرد: این کارگروه موظف است اعتراضات برگزیدگان را نسبت به امور استخدامی آنها در دستگاه های اجرایی، سازمان و بنیاد پیگیری کرده و نتیجه بررسی را به معترضین اعلام کند.

امتیازات و تسهیلات برگزیدگان آیین نامه «جذب و نگهداری سرمایه انسانی نخبه و استعداد برتر»

‏وی با اشاره به امتیازات و تسهیلات برگزیدگان این آیین نامه گفت: «قرار گرفتن در دو رتبه یا سه طبقه بالاتر از رتبه و طبقه تعیین شده بر اساس ماده ‎(۶۵)‏ قانون مدیریت در بدو استخدام»، «استفاده از سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند ‎(۱۰) ماده ‎(۶۸)‏ قانون مدیریت»، «اولویت در استفاده از راتبه های آموزشی کوتاه مدت داخل و خارج از کشورش در شرایط یکسان با سایر کارمندان» «کاهش سوابق تجربی مورد نیاز برای انتصاب به پست های مدیریتی و سرپرستی طبق مواد (۵۳)، (۵۴)‏ و (۵۷) قانون مدیریت و مقررات مربوط برای مشمولین این آیین نامه تا پنجاه درصد نسبت به سایر کارمندان» از جمله امتیازات این مصوبه به شمار می رود.

وی اضافه کرد: همچنین دیگر تسهیلات این مصوبه شامل «تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی در صورت درخواست برگزیده شاغل در دستگاه اجرایی»، «برخورداری از شرایط شناوری ساعت کار یا دورکاری در چهارچوب شیوه نامه موضوع ماده (۱۵) این آئین نامه»، «اولویت در عهده گرفتن مسئولیت های تخصصی و خبرگی در دستگاه اجرایی و ارتقای شغلی نسبت به سایر مستخدمین»، «پرداخت حق التحقیق و حق التألیف تا سقف پنجاه درصد بیش از سایر کارکنان» و «الزام دستگاه های اجرایی به جابه جایی برگزیدگان به شکل انتقال بین دستگاه های اجرایی و واحدهای سازمانی در صورت موافقت دستگاه مقصد» می شود.