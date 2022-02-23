به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، بر اساس اعلام فدراسیون جهانی والیبال لیگ ملت‌های سال ۲۰۲۲ در گروه مردان از ۱۷ خردادماه سال آینده آغاز می‌شود و دوم مردادماه با معرفی تیم‌های برتر به پایان خواهد رسید.

کشورهای برزیل، کانادا، فیلیپین، بلغارستان، روسیه و ژاپن، میزبانان مرحله مقدماتی این رقابت‌ها در گروه مردان هستند.

هر تیم در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های سال ۲۰۲۲ دوازده بازی انجام خواهد داد و با توجه به اینکه این رقابت‌ها با حضور ۱۶ تیم برگزار می‌شود، تیم ملی والیبال ایران تنها با تیم‌های فرانسه، آلمان و آرژانتین مسابقه نخواهد داد.

مسابقات هفته نخست از ۱۷ تا ۲۲ خردادماه ۱۴۰۱ در دو کشور برزیل و کانادا برگزار خواهد شد که تیم ملی والیبال ایران در برزیل به ترتیب با تیم‌های روسیه، هلند، استرالیا و ژاپن مسابقه خواهد داد.

برنامه دقیق به وقت تهران به شرح زیر است:

۱۷ خرداد، ساعت ۱:۳۰ دقیقه بامداد، ایران – روسیه

۲۰ خرداد، ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه، ایران – هلند

۲۲ خرداد، ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد، ایران – استرالیا

۲۲ خرداد، ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه، ایران – ژاپن

فیلیپین و بلغارستان میزبانان هفته دوم این رقابت‌ها هستند که مسابقات از ۳۱ خرداد تا پنجم تیرماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود و مردان والیبال ایران در این هفته در صوفیه به ترتیب با تیم‌های بلغارستان، آمریکا، برزیل و کانادا روبرو خواهند شد که هفته‌ای بسیار سخت و نفسگیر برای ملی‌پوشان کشورمان خواهد بود.

برنامه زمانی دیدارهای ایران به وقت تهران، به شرح است:

۳۱ خرداد، ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه، ایران – بلغارستان

دوم تیر، ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه، ایران – ایالات متحده آمریکا

سوم تیر، ساعت ۱۸، ایران – برزیل

چهارم تیر، ساعت ۱۵، ایران – کانادا

هفته سوم و پایانی مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها سال ۲۰۲۲ از ۱۴ تا ۱۹ تیرماه در دو کشور ژاپن و روسیه برگزار خواهد شد و شاگردان بهروز عطایی در شهر کمروف روسیه با تیم‌های لهستان، صربستان، ایتالیا و اسلوونی است.

برنامه مسابقات به وقت تهران به شرح زیر است:

۱۴ تیر، ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه، ایران – لهستان

۱۶ تیر، ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح، ایران – صربستان

۱۸ تیر، ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح، ایران – ایتالیا

۱۹ تیر، ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح، ایران – اسلوونی

نتایج دیدارهای مرحله گروهی در یک جدول محاسبه خواهد شد و در پایان مرحله مقدماتی هشت تیم برتر جدول به مرحله نهایی صعود خواهند کرد تا تعیین مقام اول تا هشتم با هم رقابت خواهند کرد.

دیدارهای مرحله نهایی لیگ ملت‌ها سال آینده نیز از ۲۹ تیرماه تا دوم مردادماه پیگیری خواهد شد و هنوز میزبان مرحله نهایی مشخص نشده است.