به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امام پناهی پیش از ظهر ️چهارشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان رشت با بیان اینکه ترافیک معضل اصلی این شهرستان است، اظهار کرد: در ۱۱ ماه امسال، ۴۱ نفر بر اثر تصادفات شهری جان باختند که ۲۴ نفر مربوط به عابران پیاده بوده است.

فرماندار شهرستان رشت با اشاره به کاهش ۲۴ درصدی تصادفات جرحی نسبت به سال گذشته، بیان کرد: در بخش تعداد مجروحان تصادفات در رشت نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۳۳ درصدی آمار هستیم.

وی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های ترافیکی رشت با توجه به حجم ترافیک شهری مناسب نیست و باید اقدامات جدی‌تری در این باره اتخاذ شود، افزود: از معضلات اساسی بحث ترافیک در شهر رشت، نداشتن کمربندی و رینگ‌های مناسب در سطح رشت است که حل این مشکل عمده نیازمند مشارکت مسئولان استانی و همراهی نمایندگان مجلس در بحث جذب اعتبارات ملی و تمرکز فنی شهرداری رشت در این حوزه است.

امام پناهی با بیان اینکه ۵۵ دوربین نظارتی و ثبت تخلف به زودی در شهر رشت راه اندازی می‌شود، گفت: ۱۳ دوربین پلاک خوان و برای ثبت تخلف و ۴۲ دوربین نظارتی نیز برای کنترل ترافیک در سطح رشت راه اندازی می‌شود.

فرماندار رشت با اشاره به اینکه برای ساختمان‌های بلند باید پارکینگ در نظر گرفته شود و در صورت کسر پارکینگ، باید حتماً پارکینگ جایگزین معرفی شود، ادامه داد: در صورت تخلف، ساختمان‌هایی که پارکینگ نداشته باشند به دستگاه‌های نظارتی معرفی می‌شوند.