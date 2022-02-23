نشست هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی ایران در دوره جدید برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر عبدالرضا پازوکی؛ رئیس و دبیر هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی ایران در ابتدای این نشست گزارشی جامع را در خصوص چشم انداز و اهداف دانشگاه، دستاوردهای دانشگاه و اهمیت حمایت مسئولان و سیاستگذاران، مشکلات دانشگاه، وضعیت موجود دانشگاه نسبت دانشگاه‌های استان تهران، پروژه های عمرانی مهم نیمه تمام، برنامه های آینده و تأمین و ضرورت واگذاری زمین برای احداث پردیس شماره دو دانشگاه ارائه کرد.

در ادامه این جلسه صورت های مالی وگزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ توسط حسابرس دانشگاه ارائه و عملکرد بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاه بیان و به تصویب اعضاء رسید.

سپس بندهای اختصاصی و مشترک پیشنهادی مطرح و پس از بحث و بررسی اصلاح و تصویب شد.

اعضای جدید هیأت امناء دکتر محمد مخبر، حجت الاسلام و المسلمین سید مظاهر حسینی، دکترعلی صالح آبادی، دکتر ابوالفضل باقری فرد، دکترمحسن نجفی خواه، دکتر ایروان مسعودی اصل و دکترابراهیم گلمکانی؛ نماینده وزیر و دبیر هیأت های امناء، مجامع و شوراها و همچنین دکتر بهرام عین اللهی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حضور داشتند.

همچنین دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی و دکتر محمود جبل عاملی از اعضای سابق هیات امناء و حسن حسینی؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه، دکتر محمدرضا ملکی؛ رئیس دبیر خانه هیات امناء، معاونان دانشگاه علوم پزشکی ایران از شرکت کنندگان در نشست هیات امنا در پایان سال ۱۴۰۰ بودند.