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۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۳۲

با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

نشست هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی ایران در دوره جدید برگزار شد

نشست هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی ایران در دوره جدید برگزار شد

اولین نشست هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی ایران در دوره جدید مدیریتی با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر بهداشت و سایر اعضا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر عبدالرضا پازوکی؛ رئیس و دبیر هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی ایران در ابتدای این نشست گزارشی جامع را در خصوص چشم انداز و اهداف دانشگاه، دستاوردهای دانشگاه و اهمیت حمایت مسئولان و سیاستگذاران، مشکلات دانشگاه، وضعیت موجود دانشگاه نسبت دانشگاه‌های استان تهران، پروژه های عمرانی مهم نیمه تمام، برنامه های آینده و تأمین و ضرورت واگذاری زمین برای احداث پردیس شماره دو دانشگاه ارائه کرد.

در ادامه این جلسه صورت های مالی وگزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ توسط حسابرس دانشگاه ارائه و عملکرد بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ دانشگاه بیان و به تصویب اعضاء رسید.

سپس بندهای اختصاصی و مشترک پیشنهادی مطرح و پس از بحث و بررسی اصلاح و تصویب شد.

اعضای جدید هیأت امناء دکتر محمد مخبر، حجت الاسلام و المسلمین سید مظاهر حسینی، دکترعلی صالح آبادی، دکتر ابوالفضل باقری فرد، دکترمحسن نجفی خواه، دکتر ایروان مسعودی اصل و دکترابراهیم گلمکانی؛ نماینده وزیر و دبیر هیأت های امناء، مجامع و شوراها و همچنین دکتر بهرام عین اللهی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حضور داشتند.

همچنین دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی و دکتر محمود جبل عاملی از اعضای سابق هیات امناء و حسن حسینی؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه، دکتر محمدرضا ملکی؛ رئیس دبیر خانه هیات امناء، معاونان دانشگاه علوم پزشکی ایران از شرکت کنندگان در نشست هیات امنا در پایان سال ۱۴۰۰ بودند.

کد مطلب 5431717

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